Otro diciembre

Diciembre llega con su frío de siempre, y sus luces de navidad alumbrando ya las calles, ambientando de festividad un ambiente cada vez menos festivo. Es difícil pensar en celebrar nada cuando la actualidad está llena de batallas, pequeñas y grandes, con balas o palabras, pero todo se enfrenta, todos pelean. La política se ha convertido en un mal ejemplo que propaga la crispación más allá del parlamento. Desde hace ya demasiado tiempo, nada nuevo. Si los máximos representantes de los distintos partidos son capaces de decir y decirse disparates, no sorprende lo que se oye en la calle, en las oficinas, en los bares. El nivel está tan bajo como los golpes que se van dando.

El frío de diciembre llega además con amenaza, se oye el rumor de una gripe que contagia demasiado, que se propaga. La palabra epidemia ya empieza a sonar, y las mascarillas calientan por la banda. No vendrá mal que nos pongamos la mascarilla un tiempo, a ver si hace de mordaza y se callan algunos bocazas. Aunque precisamente suelen ser esos, los que más hablan, los que menos dispuestos están en ponérselas. Qué sabrán los profesionales de la salud sobre la salud. Es mucho más sabio el sentido común de cada uno, eso piensan algunos. Los que no piensan mucho, supongo.

Lo mejor para estos días de frío es no calentarse demasiado, desconectar un poco del ambiente tan crispado y recibir las fiestas que se avecinan con un poco de la alegría a la que estas fechas invitan. Aunque tengamos que forzarnos, aunque sea todo un poco superficial y fingido, no vendrá mal darse un respiro y abrazar una breve alegría. Al fin y al cabo, también el enfrentamiento continuo tiene mucho de pantomima.