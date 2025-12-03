Opinión | Viento fresco
El Borbón se mete a influencer
El Rey emérito ha grabado un vídeo. La Zarzuela lo tilda de inoportuno. Al vídeo
Igual que en el momento más inoportuno cuando uno está viendo una serie o leyendo un artículo en una web salta la publicidad, a la familia real le ha saltado el vídeo del emérito. Y eso ha dicho Zarzuela precisamente: «Es inoportuno».
No puede decirse que derrochen en palacio tinta o locuacidad en sus respuestas.
Juan Carlos de Borbón ha lanzado un vídeo para explicarse ante los jóvenes. Lógico. Los no jóvenes ya saben lo que hizo. Para bien o para mal. Un hombre tan polifacético que lo mismo echaba una mano para lograr la Transición que se dejaba querer por los militares o defraudaba una hartá de millones a Hacienda o trincaba de los reyezuelos árabes. Eso, saltando de cama en cama, lo cual no es imputable a su gestión real ni tampoco del todo reprobable, podría ser incluso digno de envidia, si bien, en cierto modo, cada afrenta o mentira a Doña Sofía era de alguna manera una mentira a los españoles.
En el tal vídeo sale con camisa blanca y chaqueta azul desprovisto de corbata, buen rollito, y con un banderón de España (ay, la bandera) detrás como mecida por el viento. Hay gente que es muy de menear la bandera cuando está en apuros.
El vídeo dura un minuto y poco, lo cual es poco para ser calificado de plomo si bien hay que pensar que los anuncios duran 20 segundos y algunos se nos hacen eternos. Pide que se apoye a Felipe VII. Es como ese vecino que te ve cargado de bolsas intentando entrar en el ascensor y coge y se va por las escaleras pero te ve un día con una simple mochilita pequeña y se te ofrece de ayuda y te abre el ascensor. El emérito es un padre que no quiere independizarse de su hijo. También está de promoción de su libro de memorias, que se lo han hecho en francés y con el que espera auparse a la lista de los más vendidos estas navidades en dura competencia con Juan del Val. Se van a poner las mesas de novedades de la librería como para volver definitivamente a los clásicos. Hasta la bandera.
