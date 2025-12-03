Opinión | Málaga de un vistazo
La Luna Fría
El fenómeno de la Luna Fría cerrará una serie de tres superlunas consecutivas, y en el Monte de San Antón, astrónomos como Rafael Calderón y Pepe Moyano se reunirán para disfrutarla
Ante esta época tan convulsa y sobresaltada que está padeciendo este planeta menos azulado y más plomizo en sus emociones enmarcadas por lo infausto, la luna llena de diciembre -la última del año- nos viene a simbolizar el cambio, el enigma, lo inconsciente, el paso de un tiempo del que esperábamos otro giro más amable en nuestro orbe. La luna, asociada con la feminidad, ha sido personificada como una deidad en diversas mitologías: Selene (griega), Diana (romana), Máni (nórdica), Mama Quilla (inca), Chandra (hindú), Chang’e (china), Thot y Jonsu (egipcia), Achuguayo (guanche)… ha sido vinculada a los sueños, la noche y los ciclos vitales.
Este fenómeno cerrará una serie poco usual de tres superlunas consecutivas asentadas en octubre, noviembre y diciembre. Entre el 4 y el 5 podremos contemplar a la Luna Fría, nombre procedente de antiguas denominaciones utilizadas en el hemisferio norte para aludir a los plenilunios con altos descensos de temperaturas y las noches más largas del año. Esta alineación, sumada al posicionamiento especialmente elevado que obtendrá el disco lunar en el firmamento, preludia el fin de esta añada sellada por la luminosidad de nuestra atávica Selene. En el Monte de San Antón (barrio de El Palo malagueño), se reunirán un grupo de amigos para observar este espectáculo, entre los que estarán Rafael Calderón y Pepe Moyano, astrónomos de la Tertulia Gran Vía; junto a ellos esperan el reencuentro con Lord Byron quien les versará «No volveremos a vagar»: «Aunque la noche fue hecha para amar, / Y demasiado pronto vuelven los días, / Aun así no volveremos a vagar / A la luz de la luna». Disfruten del brillo de la Luna Fría.
