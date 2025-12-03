Tom Stoppard, el Shakespeare contemporáneo también murió enamorado

Europa se muere un poco más sin Tom Stoppard. El dramaturgo, guionista y arreglista (la explicación viene más adelante) logró un éxito masivo en las tablas y las pantallas, sin ahorrar ni un solo desafío intelectual al espectador. Perfeccionó el «elitismo para mayorías» que defendía Umberto Eco, complacer a las masas sin degradarlas.

Cuando solo era checo, Stoppard se llamaba Tomás igual que el médico protagonista de ‘La insoportable levedad del ser’, de su compatriota Milan Kundera. También podrían competir como mujeriegos, los tres. Este obituario quedaría justificado por el Oscar al mejor guion para ‘Shakespeare in love’, una película tan memorable que casi convierte en actor a Ben Affleck. Destila una rara exquisitez incluso con Gwyneth Paltrow, que sustituyó a la Julia Roberts inicialmente prevista.

Otros tres guiones insuperables sobre novelas ajenas, para ‘El factor humano’ (Graham Greene), ‘La Casa Rusia’ (John le Carré) y ‘Enigma’ (Robert Harris), bastarían para sustentar una carrera legendaria. Y si insiste usted en que sigue sin sonarle , sepa que escribió líneas memorables para Indiana Jones y Obi-Wan Kenobi. El divino Steven Spielberg lo utilizaba como catador de los diálogos de sus películas. Según el director, «ha sido una constante bendición secreta en mi carrera». No escribía frases, apuntaba lingotes. Pero basta de cine, porque Stoppard aprovisionaba a Hollywood mientras componía dramas exquisitos sobre la mecánica cuántica, la conciencia o una trilogía de nueve horas en torno a la revolución rusa, ‘La costa de Utopía’.

Sorprende dolorosamente la muerte de Stoppard, porque se le escuchaba resplandeciente en un reciente perfil de Maureen Dowd para el ‘New York Times’ junto a su última esposa, la rica heredera Sabrina Guinness. Murió enamorado como el Shakespeare que prolonga, para resolver una de sus incógnitas acuciantes. «La eternidad es un pensamiento terrible, ¿dónde acaba la eternidad?».

Extranjero como los mejores ingleses, véase a Joseph Conrad, también Tomás mutó a Tom mientras su obra autoriza a sondear por qué no obtuvo el Nobel. Porque era conservador, cuando anotaba por ejemplo en ‘Jumpers’ que «la democracia no es la votación, es el recuento». O cuando coincidía con el Tom Wolfe de ‘La palabra pintada’ en una expresión de ‘El artista desciende la escalera’ digna de Oscar Wilde. «La habilidad sin imaginación es artesanía, y nos da muchos objetos útiles, como las cestas de mimbre para picnics. La imaginación sin habilidad nos da el arte moderno».

Stoppard no solo transmitió su estilo, sino sobre todo su nivel de exigencia, a los actuales maestros del teatro británico. Sin pretender el ascetismo de Beckett o Pinter, aspiraba a esa consagración que no se deja mancillar por la fama. En ‘Travestis’ señala que «Joyce era un hombre esencialmente retraído, que deseaba que su total indiferencia a la notoriedad fuera universalmente reconocida». Cuesta distinguir si la frase estaba concebida para una autobiografía del ahora fallecido.

Stoppard era un prestidigitador, que barajaba palabras en lugar de objetos. Sabía que la vida era tan arriesgada que «si fuera una apuesta, no la aceptarías». España lo descubrió al dirigir ‘Rosencrantz and Guildenstern han muerto’, quiso ser antimarxista y antimaterialista hasta el extremo. «No soy mi cuerpo, mi cuerpo no es nada sin mí».