Opinión | En corto
Venezuela, tan nuestra
Nicolás Maduro es un gobernante carente hoy de legitimidad democrática, tras haber falseado los resultados electorales en que pretende basar su poder. Pero su deposición por Trump sería igual de ilegítima, por el cómo y por el quién: a golpe de portaaviones en el Caribe y por quien viene dedicando su mandato a recortar en su país las libertades que pretende reponer en Venezuela. Quien llegará a la presidencia con ese apoyo estaría condenado a ser un títere, en la política y en la gestión del petróleo, razón última de la pasión venezolana de Trump. Así que el único modo democrático de salir del atolladero sería mediante unas nuevas elecciones, pero esta vez con todas las garantías: restauración previa de las libertades recortadas de facto por Maduro (prensa, asociación, expresión), compromiso de éste de no volver a presentarse y estrechísima supervisión internacional del proceso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Semana de lluvias y frío en Málaga: este es el pronóstico de la Aemet para los próximos días
- El municipio de Málaga que se convierte cada año en la ‘Ciudad de la Navidad’: con 100 actividades y la mejor decoración
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- El otro 'Torcal de Antequera' de Málaga: un paraje desconocido con formaciones rocosas, laberintos y paredes de piedra
- Muere un hombre en un accidente entre una furgoneta y un camión en Casarabonela
- Estos son los seis locales de Málaga elegidos por la Guía Repsol para las comidas de Navidad
- ¿Qué va a pasar con el hipódromo de Mijas en la Costa del Sol?
- Así será el nuevo hotel de cinco estrellas en el Palacio de la Tinta de Málaga