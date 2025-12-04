Conexión con la pulmonía

El frío ha llegado de verdad cuando uno hace zapping por la tarde y comienza a ver reporteros tiritando. Con el micro, abrigazo, voz entrecortada, en Jaén o en Huesca, en Santander o Granada, estos héroes del periodismo del frío nos cuentan nevadas y nos advierten sobre el necesario uso de las cadenas. Vivan las caenas, que gritaban los partidarios del absolutismo y de Fernando VII.

Tal vez en las facultades habría de prevenirse a los jóvenes aspirantes a reporters de que además de cubrir guerras, cumbres internacionales, congresos, entronizamientos o accidentes, está la posibilidad de cubrir el frío. El espectador ya ve el manto blanco (inevitable el tópico) y entonces se trata de que vea también como el periodista se va congelando y solo acierta a decir que hay que tener mucha precaución. Cabría añadir: con los jefes que uno tiene.

Los presentadores endiosados cortan la conexión y van a otro asunto, los que aún presentan trazas de humanidad le dicen al reportero en directo que se cuide y abrigue. Los jefes de producción temen todo esto: el equipo que va a la nieve exige un plus, más ropa de abrigo que pague la productora, un buen coche y no una cascarria. Nadie se ocupa, podría ser un programa, de qué fue del cámara que ayer aguantó un nevazo sin rechistar. Lo mismo es pertinente una entrevista con él encamado por pulmonía, la madre alrededor diciendo que su hijo tiene mucha vocación y un facultativo lanzando advertencias sobre lo peligroso que es exponerse al frío.

La información del tiempo interesa y es muy consumida y la visión de la nieve siempre provoca en el espectador una mezcla de bucolismo y melancolía trufada de la alegría que supone contemplar todo desde el sofá. Se siente uno el verdadero rey del clima: puede pasar de la televisión convencional a un reportaje sobre el Caribe o una película caliente. El claro peligro es tener a un niño cerca. Queremos decir, que esté cerca cuando la tele enseña la nieve. Todo el día con el móvil o la consola y justo cuando hablan de que nieva, va el niño y presta atención y entonces condiciona los planes del fin de semana y exige ir a ver la nieve, lo cual ocasiona un quebranto económico, dado que alguien de la familia se empeña en que hay que equiparlo con gorra y guantes y botas. Al menor descuido te sale esquiador, con lo caro que están los remontes. Eso si no se parte el fémur. Claro que siempre le quedará ese imborrable recuerdo, que perpetuará la memoria del progenitor y que bien puede expresarse a lo García Márquez: «Aún recuerdo aquel día en que mi padre me llevó a conocer el hielo».