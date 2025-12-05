He vivido los últimos años en Armengual de la Mota, en la parte norte del barrio del Perchel (sí, hasta Mármoles, todavía es El Perchel). Desde hace unos años, las fruterías, carnicerías y bazares han ido convirtiéndose en viviendas a ras de calle, lo que se ha convertido en un nicho de mercado para los inversores que compraban a precio de local y vendían a precio de vivienda. De hecho, un vistazo a cualquier portal inmobiliario nos permite comprobar que muchos de los inmuebles que se publicitan a precio más razonable que la media son locales convertidos en viviendas, lo que, viendo como está el panorama, termina siendo una de las pocas opciones para poder adquirir morada en Málaga.

Recientemente me he mudado a Nueva Málaga, y, en uno de los paseos por el barrio, le comentaba a Sofía, con cierto asombro, la de negocios que veía abiertos en locales (fruterías, carnicerías, bares que no son franquicias, hasta una peña de una asociación de vecinos). Entonces me di cuenta de que estaba normalizando la paulatina desaparición de los locales de negocio, en pos de su conversión en viviendas. A esto contribuye también la falta de negocios, porque hoy competir con Amazon, Mercadona o Temu es casi imposible y, por tanto, no es tan sencillo pagar el alquiler de un local de negocio, que se ha disparado por esa expectativa de su conversión en vivienda.

Esta es la ciudad que se nos está quedando. Una ciudad donde viven los turistas, sobreviven los locales, y pocos negocios pueden prosperar a pie de calle. Los locales en locales y los negocios en la nube. O dicho de otra forma: los visitantes jugando de locales. Los locales jugando de visitantes.