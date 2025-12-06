Opinión | En corto
Consejo de no antisanchista
El presidente del Gobierno insiste en una quimérica recomposición de la mayoría parlamentaria, mientras el tiempo juega en su contra y los escándalos se acumulan
Puede que Sánchez esté mostrando públicamente su empeño por recomponer una «mayoría de investidura», que ya no existe, para tratar de «justificar» con esa expectativa la injustificable prórroga de presupuestos. Pero tan fatigoso cortejo no tiene mucho sentido, sabiendo que una recomposición de la relación resulta imposible. No debería demorar por tanto la convocatoria de elecciones, pues tampoco el tiempo corre a su favor: por baches en que siga cayendo el adversario, el triángulo Ábalos-Cerdán-Koldo es un socavón. Por otra parte confiar en que un gran movimiento en el inestable tablero internacional paralice la escena o incluso que una eventual guerra fratricida entre Vox y el PP adelgace francamente a éste, sería como esperar de su proverbial baraka un alarde casi paranormal de favoritismo. Aguardar el mejor momento cuando el tiempo empeora es caminar hacia la tormenta.
