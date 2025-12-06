Laura Luelmo Hernández

Un día como ayer, en 2018, una profesora de Dibujo de 26 años que vivía en el pueblo onubense de El Campillo, salió de casa para hacer unas compras. Se llamaba Laura, de Zamora, y era su primer destino docente: el IES Vázquez Díaz, de Nerva. Sólo llevaba una semana allí. De camino, iba charlando por teléfono con su pareja, quien contaría que le había hablado de un vecino que no dejaba de observarla por la calle y cuando llegaba a casa. Casa a la que nunca volvió.

En el camino de vuelta del supermercado, ese vecino se cruzó con ella. El cuerpo de Laura no se encontró hasta cinco días después. Sin vida, semidesnudo y con claros signos de violencia sexual. Ese energúmeno se llama Bernardo Montoya, y ya había estado en prisión 22 años por varias condenas, entre ellas el asesinato de otra mujer en 1995. No tenía libertad vigilada, pues sólo se aplica a los condenados desde 2010. La Guardia Civil lo detuvo al día siguiente. Al principio negó su autoría, pero acabó confesando. Para entonces, ya estaba en vigor la prisión permanente revisable, que le fue aplicada y por la que esperamos que se pudra entre rejas.

Pero eso no trae de vuelta a Laura ni a ninguna de las víctimas de violencia de género. Se suele hablar de endurecer las penas como si fuera la única solución. Se confunde dar solución al problema con dárselo a la tragedia. Es en la prevención donde ha de centrarse toda la atención. Una compleja tarea que abarca escuelas, institutos, penitenciarías, juzgados, centros de trabajo, fuerzas del Estado y servicios sociales. En la actualidad, un Centro Cultural de El Campillo lleva el nombre de Laura. Y siete años después, la lucha contra esta lacra continúa.