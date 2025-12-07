Experiencias contra la soledad

Las mejores iniciativas sociales surgen desde las personas que las necesitan. Cuando el debate en torno a la soledad en personas mayores estaba en auge, en Málaga llevábamos bastante tiempo siendo conscientes de que no solo desde la pandemia, sino desde mucho antes, el envejecimiento de la población, las diversas crisis económicas que habíamos sufrido y la realidad de las familias, estaban generando un grave problema de atención y cuidados a personas mayores que, o bien vivían solas o estaban asumiendo cargas familiares muy importantes. Los datos así nos lo confirmaron en diversos informes publicados en los observatorios y la prensa.

La intervención de INCIDE, basada en la presencia constante en zonas desfavorecidas y atenta a las necesidades de las personas más vulnerables residentes en ella, nos permitió detectar pronto esa situación y ver cómo estaban reaccionando las vecinas y vecinos para impulsar Mayores en Red. No hablamos de un proyecto preelaborado sino de la voluntad de un grupo de vecinas y vecinos por ayudar a otras vecinas y vecinos en un momento complicado de sus vidas. A partir de ahí todo fluyó hasta convertirse en una iniciativa con apoyo de Fundación la Caixa, después de la Junta de Andalucía, a la que se sumó el Ayuntamiento de Málaga. Un proyecto solidario en el que mayores con autonomía, acompañan, protegen o cuidan de otras y otros mayores en situación de soledad y dependencia. A partir de ahí, seis años continuados de acción, más de 20 mayores voluntarias/os y ochenta y tres mayores acompañados/as. Pura solidaridad, en la que hemos participado apoyando con materiales, con seguimiento, con espacios de convivencia y ocio para generar cohesión y diversión (que seguro la merecen).

El pasado 4 de diciembre vivimos también una noche mágica en la que este grupo de personas increíbles, recibieron el Premio Málaga Voluntaria por su Atención y Cuidados a la salud. Y nos volvieron a enseñar lo grandes que son además de hacernos comprender que tienen una experiencia enorme, que llevan toda una vida compartiendo, empatizando, escuchando, enfadándose cómo no, viviendo momentos duros y aprendiendo a sonreír y poner su mejor cara ante la adversidad; acompañando a otras personas, perdiendo a algunas por el camino, pero deseando que nadie se quede atrás. Si les prestamos atención aprenderemos mucho, pero no dudéis ni un instante que ellas sí que están pendientes para darnos lo mejor que saben.

Y eso puede cambiar, dignificar y salvar vidas.