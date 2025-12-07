Letras para Andrés

Hace unos días, mientras celebraba Misa, caí en la cuenta de que era San Andrés. Me paré un momento para pensar en ti, presentarle tu recuerdo al Señor, y prometerme que cuando se terciara, escribiría algunas letras para hacer muy presente tu legado, precisamente cuando nuestra España carece de algo semejante. Espero te gusten.

Es sabido que eras un profesional excelente, tanto como profesor universitario además de un periodista de excepción. Mira que discutimos tantas veces sobre todo lo divino y lo humano, y sin embargo, quedé con la sensación de que nuestra charla quedaba interrumpida inesperadamente con tu muerte. Tú me preguntabas sobre «lo mío», hasta el punto de que me sentía casi molesto con tu repetida «Inquisición» laica. Tanto es así que, más tarde, escribí un texto titulado Un año en la vida de un jesuita, intentando manifestarse la realidad de mi vida cotidiana, lo que seguramente no conseguí. Pero el esfuerzo estaba hecho, y solamente algunos llegaron a comprender el sentido último de tales líneas.

Porque lo mejor de nuestra amistad era el probable choque de ideologías o, mejor, de actitudes vitales, y sin embargo nunca dejamos de respetarnos y, también, de colaborar a la maduración personal de cada uno. Supimos hacer de la mutua admiración un terreno sólido para decirnos siempre la verdad sin dejar que las discrepancias mandaran sobre la mutua comprensión. Hasta el punto de que nos gustaba encontrarnos en vísperas de la Virgen de Agosto, casi siempre en «El Patio», para repasar juntos nuestro año respectivo y expresar con absoluta libertad nuestra opinión crítica. Después, me subías a Valldemossa, casi siempre con un ramo de rosas rojas para mi madre, que tanto te quería. Nunca he encontrado sustituto para estas horas de «indagación desde la amistad», que nos devolvía a tantos años convividos en Montesión. Desde mi punto de vista, quizás no pienses lo mismo, pero esas cenas quedan ahí, como integrantes de nuestro respectivo camino. Ojalá, cuando se tercie, podamos charlar despacio, por obra y gracia de la eternidad. Espero que sí.

Pero vamos al núcleo de estas letras: has sido una de las personas más ecuánimes en el ejercicio del periodismo, sin ocultar jamás sus puntos de vista y hasta en ocasiones tu propia ideología. Que mucho tenía que ver con la socialdemocracia auténtica. Y por supuesto antes de que la convirtieran en un caos de intentos paniaguados que solamente acabarán caotizándolo todo de todo. Seguro que te has dado cuenta desde tu atalaya privilegiada. De tu ecuanimidad, nada de nada. Y en su lugar, un circo parlamentario cotidiano, y lo que es mucho peor, ese muro que separa a los españoles por obra y gracia de una pegajosa decisión personal. No es nada fácil charlar con muchos amigos/as de «cosas serias», y en su lugar han aparecido «mini cuestiones», que van desde esas terribles dietas alimenticias hasta el cuestionamiento hiperbólico de cuanto «dice el otro». Y todos están satisfechos de nuestra valentía moral y de nuestra capacidad de destrucción sociopolítica. Andrés, en este momento, no queremos entendernos, así, sin detallar más o menos la expresión. Hemos optado por el desencuentro como forma aplaudida de relación interpersonal y ciudadana. Una auténtica desgracia.

Sugiero releer el volumen dedicado a tu persona, con una selección de textos antológicos de tu periplo periodístico. Personalmente, con frecuencia releo sus páginas hasta preguntarme que nos ha quedado de todo aquello que nos entregaste con fervor y mesura. Poquito. Y de ahí estas letras muy comedidas al recordarte durante la celebración de la Eucaristía a raíz de San Andrés. Como él, dedicaste tu vida a proclamar tu verdad, y al final tu martirio fue esa muerte prematura, con un funeral para no olvidar.

Siempre tengo presente tu amistad, tus convicciones y sobre todo tu permanente anhelo de «progresar mediante la palabra». esa palabra que nos hace verdaderamente humanos y dignos de respeto mutuo. Una vez más, descansa en paz y susúrranos algo ecuánime para intentar dar salida democrática al caos en que estamos sumergidos. Y gracias por tu magisterio y por tu ejemplo. Un abrazo entrañable.