El paraíso de los tontos

Andaba yo derechito para casa cavilando acerca de los insondables misterios de la Ciudad del Paraíso, henchida de un chapapote inmundo en la desembocadura de su Guadalmedina, y con el CAC cerrado por defunción del espíritu liberal del Consistorio, mientras un mendigo se desperezaba y me pedía sin fortuna un cigarrillo y… entonces, precisamente en ese momento, fue cuando me acordé del último discurso que soporté sobre la IA, maldita sea la hora en que acudí a la emboscada. Bien es verdad que hay encuentros más gratos, como el almuerzo con Enrique Barón, ex comisario provincial, y su compi de la Brigada de Información, o la tenida con Ramón Calderón, el que fuera presidente del Real Madrid, en Gutiérrez Puerto, sí, en el smart meeting que lidera Alejandro Hernández del Castillo y María del Mar Luque en Marbella. Pero como no te dejan tranquilo pues detienen a la ex alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea, antigua vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini. Todo por una investigación por un presunto fraude de formación financiada por la UE. Así que amplío mi colección de casos de corrupción en organismos supranacionales y no sé si pasarme por Govez para unos nuevos archivadores.

Eso por ahí fuera, pero aquí también hace frío. Que se lo pregunten a Paco Salazar, con el que no funcionaron los protocolos de acoso sexual de la Moncloa- ni este ni otros, aclaro-. Paco siempre en la trastienda, del Gobierno y del partido, como debe ser, todo por la patria, ya saben. Pero al valiente periodista Juan Soto Ivars no le dio tiempo a recoger este caso en su nuevo libro “Esto no existe” en el que disecciona el gran tabú de hoy, y tampoco el caso de otro socialista, Antonio Navarro, de Torremolinos, y Dios salve al Rey, que lo necesita. Porque usted, lector atento, ya se habrá dado cuenta de que Felipe se está quedando solo, el PNV le dice que pida perdón porque su padre fue nombrado por Franco y blablablá, y los independentistas catalanes desde aquel discurso del 3 de octubre de 2017 hacen vudú con una figura de cera que robaron aquí, en calle Santa María, y Sumar y Podemos no son muy monárquicos que digamos, y ahora Vox no quiere ir al teatro, y el PSOE es republicano y el PP no sé lo que es, la verdad.

Pero España es un país de escape, no cabe duda, por eso un soldado ucranio que se entrenaba en la provincia de Cádiz desertó el sábado de la pasada semana del Tercio de la Armada en San Fernando; en esta ocasión, la fuga no tuvo lugar en la Sierra del Retín, como todas las demás y es costumbre. El guripa no quería morir por Zelenski, al que también ha abandonado Andrí Yermak, su mano derecha, por supuesta corrupción, después de dos ministros dimitidos también por la susodicha. Y a estos estamos ayudando, el Espíritu Santo nos ilumine, porque nuestra vista cansada es lo que da de sí. Por cierto, nuevamente reprobado ministro de la porra, ¿qué hay del asesino de Pozuelo, de Andriy Portnov, ex asesor del prorruso Yanukóvich?, ¿que todavía no sabes nada?, ¡aaah! Decía Dostoyevski que es mejor ser infeliz y saber lo peor, que ser feliz en el paraíso de los tontos.

No se me olvida un asunto que ahora con el tema de las manzanas podridas de allá arriba tuvo su equivalente hace mucho acá abajo, en Málaga, cuando la frasecita de «la manzana y el gusano», metáfora del recordado Manuel Martín Almendro, primer presidente de la organización de los empresarios andaluces y malagueños. Parece que fue ayer.

Pero lo que yo digo, mucho hablar de Steven Witkof en Moscú y nadie dice nada de una operación en el norte de África, y no me refiero al espeso silencio de la RAN con Marruecos, que también. Witkoff, enviado especial para Oriente Medio -junto a Jared Kushner, yernísimo del Caudillo-, prepara un acuerdo entre Marruecos y Argelia que acabe un conflicto de siempre. Por supuesto, los USA no le dicen nada a España, que aquí nos portamos muy mal con los yankis. Pero a lo que voy, ¿qué crees que contenían los megas del móvil de Pedro que intervino Pegasus? Continuará. Como dijo Blas de Otero:

Si abrí los labios para ver el rostro

puro y terrible de mi patria,

si abrí los labios hasta desgarrármelos,

me queda la palabra.