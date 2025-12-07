La responsabilidad de ser libres

Jean-Paul Sartre afirmaba que “estamos condenados a ser libres”. En esa sentencia, densa y contundente, el filósofo francés resumía uno de los principios más profundos del pensamiento existencialista: la libertad no es un privilegio ni una opción, sino una carga inevitable. Nacemos sin esencia dada y debemos construirnos a través de nuestras elecciones. Cada decisión nos define y, por tanto, nos condena a responder por lo que somos. Sin embargo, en el mundo actual, ese llamado a la responsabilidad ha sido silenciado o malinterpretado. La libertad se ha vaciado de contenido y se ha convertido en un eslogan más que en una tarea ética. Sin embargo, en el mundo actual, ese llamado a la responsabilidad ha sido silenciado o malinterpretado. Vivimos en una época que exalta la libertad como derecho individual la libertad de consumir, de opinar en redes, de “ser uno mismo”, pero que huye de su dimensión moral. Sartre advertía que la libertad conlleva una angustia inevitable, porque implica hacerse cargo de las consecuencias de cada elección, sin excusas ni pretextos. Hoy, en cambio, se elude esa angustia refugiándose en el conformismo, en la comodidad del pensamiento colectivo o en la delegación de responsabilidad a líderes, tendencias o algoritmos. En ese sentido, la sociedad contemporánea parece haber olvidado que la libertad no es hacer lo que se quiere, sino asumir que cada acto configura el mundo. Esa desresponsabilización ha dado lugar a generaciones timoratas, no porque carezcan de opciones, sino porque temen la carga de decidir. La educación, lejos de fomentar la autonomía de pensamiento y la crítica, se ha rendido a la facilidad de la información inmediata. Las redes sociales impulsan la uniformidad bajo la ilusión de la diversidad, y muchos adultos repiten consignas antes que elaborar ideas propias. Sartre llamaría a eso una existencia “inauténtica”: vivir como si las decisiones vinieran de fuera, renunciando a la propia libertad. Es una forma de esclavitud moderna, donde los dictadores ya no llevan uniforme, sino traje de influencer o experto motivacional. El fracaso colectivo radica ahí: hemos promovido una libertad superficial sin educar en la conciencia de su responsabilidad. Como sociedad, hemos fallado en mostrar que ser libre implica esfuerzo, duda y compromiso. Sartre entendía la libertad no como un placer, sino como una condena necesaria para la autenticidad: quien no asume su libertad, la pierde. Al no enseñar eso, hemos criado ciudadanos que buscan refugio en la opinión ajena, en la seguridad del grupo, o en la evasión digital. Así, se cumple con trágica ironía otra frase del pensador francés: “El infierno son los otros”. Tal vez el verdadero infierno de nuestro tiempo sea precisamente ese: no los otros en sí, sino el hecho de que hemos dejado que los otros piensen, decidan y sientan por nosotros. Recuperar la responsabilidad de ser libres es el desafío más urgente de este siglo. Porque, en el fondo, toda libertad que no se asume acaba siendo una forma sutil de servidumbre.