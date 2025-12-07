Salga el sol y vengan alcachofas

Lunes. A ver si con tanto ajetreo se nos va a olvidar la palabra ‘oblongo’.

Martes. Antequera se alza señorial y uno la divisa desde la autovía saludando su majestuosidad. Un tren atraviesa la vega. A vista de pájaro pareciera una hormiga que surca un césped. Al aparcar y bajar del coche, el arrebato lírico es sustituido por un frío, digamos, invalidante. Alguien cita lo del grajo. Ganas de mollete. Madrugón. El café le cae al cuerpo como un bálsamo y ya va uno al encuentro de alcaldes y empresarios, notables de la zona, emprendedores. Coloquios. Ideas. Uno piensa en la rica diversidad de la provincia. Y en los mantecaos que hay sobre las mesas. Para un periodista es valiosísimo preguntar. Y repreguntar. No menos importante, y difícil, es escuchar y administrar los silencios. Al que más miedo le den más habla.

Miércoles. Acto de reconocimiento a periodistas andaluces que vivieron la Transición. Subdelegación del Gobierno. Charlo con Antonio Chaves Jiménez y con Rafael Díaz, fotógrafos, periodistas. Cubrieron la manifestación célebre del 4 de diciembre de 1977 en la que asesinaron a Caparrós. Tipos valientes y comprometidos, de gran trayectoria, que se jugaron (en más de una ocasión) el tipo. Saludo al gran Juanjo Téllez, poeta y periodista. Le pregunto si vive en Cádiz o en Sevilla, Téllez tiene capacidad para estar en muchos sitios a la vez. Me responde: «En Cádiz. Estoy acantonado». Uno celebra mucho en su interior estos rasgos de rápido ingenio. Me tomo una copita de cava con Ignacio Martínez, articulista de los Joly, que me hace una radiografía precisa e interesante del momento político y mediático andaluz y español. Juan de Dios Mellado, premiado, recibe parabienes y deambula feliz. Antonio Morales, exfiscal, expresidente del Ateneo y exconcejal, hombre de bien, ha hecho un discurso emotivo y lorquiano.

Jueves. El emérito se ha metido en mi vida (pronúnciese con la voz nasal gangosa del Borbón). Escribo una columna sobre el vídeo que han hecho . Y me llaman a plató para hablar de su libro. A continuación me encargan un texto más largo sobre él para una publicación. Emeritismo. El libro que ha lanzado se llama Reconciliación pero debería llamarse Justificación. La vida es lo que nos pasa mientras nos empeñamos en seguir haciendo planes y el Borbón se entromete. Para sacudirme sensaciones, almuerzo en La Máquina. Hoy hay unas alcachofas estupendas. Mi amigo elige el vino, vino malagueño, Botani garnacha. Recibo información de un asunto candente. Luego, al cruzar el Centro camino de la redacción, veo grupos con rumbo incierto que llevan escrito en la cara que vienen de la comida de empresa. Dan mucho ambiente esos oficinistas achispados de risotada fácil que pululan por entre los abrevaderos invadiendo las terrazas que a esta hora en otras épocas del año son terreno de señoras que meriendan churros.

Viernes. Radio. Canal Sur. Con Paco Ramón, Ángela Cañal y Javier Rubio, de ABC. El día, la actualidad, viene turbia, con los casos de presunto acoso sexual en el PSOE. Al terminar, en un arrebato friki me da por leer la prensa extremeña, a ver qué tal comienza la campaña electoral allí, aunque termino navegando por unas opiniones sobre Atrio, el mágnífico y premiado restaurante de Cáceres que visité una vez hace años con previo y posterior zascandileo por el imponente centro monumental de la ciudad. A la tarde, fútbol. Entre los buenos atributos de un padre está tener siempre a punto la voz para gritar los goles del vástago. Y recriminar al árbitro. En casa me aguarda un libro que recoge la correspondencia entre Rafael Pérez Estrada y Carlos Edmundo de Ory. Duelo de ingenios poéticos. Dijo Ory en algunos de sus aforismos, que él llamaba aerolitos: «Confundo la palabra sur con la palabra mar». «Me extraña la palabra amor en la palabra amordazar». O: «Yo llamo a todo el mundo de tú menos al mar».