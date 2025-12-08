Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para que la Historia no desaparezca

El trabajo de Jose Manuel Vaquero, recogido en su 'Crónica de la Transición en Asturias', demuestra la importancia de reconstruir el pasado para evitar que la historia se desvanezca

La historia siempre se va disolviendo por detrás de los coetáneos de un tiempo, dejando solo algunos hitos de especial resistencia, pero nunca lo ha hecho a tal velocidad, fruto lógico de su aceleración. El efecto es que la historia se acorta tras nosotros, hasta condenarnos a hacer vida en un presente con la endeblez de un decorado. Por eso importa tanto recomponerla e ir montando sacos terreros para demorar su vaciamiento a nuestras espaldas. Es lo que hace Jose Manuel Vaquero, recuperando buena parte de su labor periodística en un periodo clave (Crónica de la Transición en Asturias / 1976-1983, RIDEA, 2025), una labor enaltecida por su coherencia con un propósito -«Ge tratado de ser escrupuloso con la independencia y con la verdad»- y la honrada asunción de una realidad -«El periodista busca la verdad, pero encuentra la verdad posible»-. Ambas configuran, juntas, un magisterio.

