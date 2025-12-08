Opinión | En corto
Para que la Historia no desaparezca
El trabajo de Jose Manuel Vaquero, recogido en su 'Crónica de la Transición en Asturias', demuestra la importancia de reconstruir el pasado para evitar que la historia se desvanezca
La historia siempre se va disolviendo por detrás de los coetáneos de un tiempo, dejando solo algunos hitos de especial resistencia, pero nunca lo ha hecho a tal velocidad, fruto lógico de su aceleración. El efecto es que la historia se acorta tras nosotros, hasta condenarnos a hacer vida en un presente con la endeblez de un decorado. Por eso importa tanto recomponerla e ir montando sacos terreros para demorar su vaciamiento a nuestras espaldas. Es lo que hace Jose Manuel Vaquero, recuperando buena parte de su labor periodística en un periodo clave (Crónica de la Transición en Asturias / 1976-1983, RIDEA, 2025), una labor enaltecida por su coherencia con un propósito -«Ge tratado de ser escrupuloso con la independencia y con la verdad»- y la honrada asunción de una realidad -«El periodista busca la verdad, pero encuentra la verdad posible»-. Ambas configuran, juntas, un magisterio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- Abre en Málaga el primer hotel exclusivamente para perros: así es Dog City
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos
- La Málaga desaparecida: así era la ciudad, justo antes del derribo de sus murallas
- Pedregalejo: polémica por la construcción de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo
- Mercadona, Lidl, Dia y Aldi: ¿qué supermercados abren este puente de diciembre en Málaga?