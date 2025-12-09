Opinión | En corto
Miserable peloteo de la FIFA
Convendría saber al detalle cómo se adoptó el acuerdo de la FIFA otorgando a Trump su nuevo Premio de la Paz, supuestamente por «desescalar» conflictos. Por flores que el propio Trump haya echado luego a España, y por diplomacia que se le eche al asunto (una función, por cierto, sustituida por la ley del más fuerte sin paliativos), premiarle por haber impuesto in extremis una tregua en Gaza sería ignorar por lo menos tres cosas: que el plan de Trump era vaciarla de gazatíes, convirtiendo la franja en un resort turístico, lo que dio alas a Netanyahu para «escalar» el conflicto, arrasándola; que le apoyó sin reservas a lo largo de su «misión»; que para inmovilizar la retaguardia estratégica de Hamás (organización ciertamente criminal) bombardeó Irán. Así que los dirigentes de la FIFA han premiado al cooperador necesario de una catástrofe humanitaria. ¿Qué idea de la paz tiene esta gente?
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- Los médicos de Málaga se preparan para cuatro días de huelga: estas son sus principales reivindicaciones
- La venta de Málaga abierta desde 1490 en la que comieron los Reyes Católicos y Cervantes: con patatas fritas a la leña
- Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- Málaga es una de las capitales españolas con más 'amplio desfase' entre el precio ofertado de la vivienda y el que demanda el comprador
- El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos
- Mercadona, Lidl, Dia y Aldi: ¿qué supermercados abren este puente de diciembre en Málaga?