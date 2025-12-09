Miserable peloteo de la FIFA

Convendría saber al detalle cómo se adoptó el acuerdo de la FIFA otorgando a Trump su nuevo Premio de la Paz, supuestamente por «desescalar» conflictos. Por flores que el propio Trump haya echado luego a España, y por diplomacia que se le eche al asunto (una función, por cierto, sustituida por la ley del más fuerte sin paliativos), premiarle por haber impuesto in extremis una tregua en Gaza sería ignorar por lo menos tres cosas: que el plan de Trump era vaciarla de gazatíes, convirtiendo la franja en un resort turístico, lo que dio alas a Netanyahu para «escalar» el conflicto, arrasándola; que le apoyó sin reservas a lo largo de su «misión»; que para inmovilizar la retaguardia estratégica de Hamás (organización ciertamente criminal) bombardeó Irán. Así que los dirigentes de la FIFA han premiado al cooperador necesario de una catástrofe humanitaria. ¿Qué idea de la paz tiene esta gente?