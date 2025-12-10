Opinión | Málaga de un vistazo
El cine Albéniz, un acto cultural propio
El histórico cine, inaugurado en 1945 con la película 'Enamorados', ha sido un punto de encuentro cultural en Málaga, sobreviviendo a la transformación de la ciudad y al cierre de otros cines
Aunque muchos comercios y grandes superficies quieran incitar al consumo ya en el mes de noviembre con el encendido de las singulares luces y programaciones audiovisuales, el inicio de la Navidad para otros comienza con la festividad de la Inmaculada. Época de reuniones festivas, comidas de empresa, celebraciones multidimensionales y estrenos en los cines; uno de los más relevantes en Málaga es el 80 cumpleaños del cine Albéniz, como bien saben, situado en la alegórica calle Alcazabilla, entre las de Pozo del Rey y Cilla. La inauguración de este histórico cinema tuvo lugar el 3 de octubre de 1945 con la proyección del filme ‘Enamorados’, con Jeannette McDonald y Nelson Eddy. Ocho décadas en las cuales este espacio de manifestación cinematográfica –con proyecto del arquitecto José González Edo – ha sido espectador, tras etapas con vicisitudes que le han marcado su tempo, de la transformación de una ciudad y sus gentes, así como del cierre de los 35 cines que estuvieron establecidos en la capital, siendo el Albéniz el postrero testigo superviviente.
Recuerdo la emoción de su sala en tantos momentos vividos en ella; este lugar que en la oscuridad origina una complicidad de lo íntimo con la multitud ante tantas historias compartidas. Entrar en este templo octogenario es cruzar un pórtico hacia otro mundo: el cine; es traspasar un umbral donde habita la memoria; su penumbra no es un vacío, sino un espejo pintado donde se refleja la propia existencia de esta urbe.
El cine Albéniz se configura en el último baluarte de la experiencia compartida; un rito donde la inquietud de un argumento nos mezcla con vidas anónimas; un acto cultural propio. Felicidades.
