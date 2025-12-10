Woody Allen en tu barrio

Isabel Díaz Ayuso le ha endiñado un millón y medio a Woody Allen para que ambiente su próxima película en Madrid. No sabemos si Miguel Ángel Rodríguez aspira a escribir el guión, en lo que, si fuera por él, se tendría que llamar ‘Palante, el film’.

Ayuso podría tener un papelito, tal vez de estudiante bohemia en apartamento cuqui en Malasaña con perrito pecoso y saltarín. Lo malo es que se les cuele Pedro Sánchez, con ese porte de chulapo madrileño, y que intentaría robarle planos al mismísimo Antonio Banderas si se pusiera por delante. No sabemos si Allen quiere sacar la Puerta de Alcalá o pasta. Sin dilucidar si su talento artístico se ha acabado, damos fe de que el comercial sigue vigente.

Lo próximo es que Málaga o Sevilla o Vigo pidan a Allen que ruede en sus ciudades. A uno le parecen bien estas inversiones, si bien no olvida el truño de película que supuso Vicky, Cristina Barcelona, mucho peor que Midnight en París. En Madrid tenemos escenarios gloriosos, remedos de Manhattan o Queens y hasta del Bronx nuevo, barrio de clase media ya en buena medida. Y a la europea. Woody va a vivir a cuerpo de Allen en los madriles y hay que llevarlo a Casa Lucio, al Kilómetro Cero, a la Casa de Campo y al Rastro, donde tal vez decida quedarse él mismo en puesto como reliquia para que un chaval cinéfilo y aficionado al vermú de la plaza de Cascorro lo adquiera y se lo lleve a su habitación.

Le debemos mucha felicidad a Woody Allen. Ahora también le debemos dinero. El alcalde Almeida igualmente aportará fondos. Parece que otro kilo. El autor de Annie Hall ha encontrado en España un agradable clima, excelente acogida, buenos escenarios urbanos, financiación y un filón. Ni un alcalde o presidente de Comunidad sin su Woody Allen. Urge un ‘Vicky, Cristina, Don Benito’, un ‘Misterioso asesinato en Socuéllamos’, un ‘Hannah y sus hermanas en Castellón’ o un ‘Delitos y faltas en Pontevedra’. Allen es una inversión, una alegría, una ilusión. A Ayuso le criticarán mucho esto. Creemos que esta vez acierta. Allen también. Nos lo tiene advertido: ‘Toma el dinero y corre’.