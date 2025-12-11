Los europeos temen que Trump ‘traicione’ a Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la puerta de la Casa Blanca / AP Photo/Tom Brenner

Los líderes europeos temen que el presidente de EEUU, Donald Trump, termine ‘traicionando’ a Ucrania, según una conversación mantenida por varios de ellos y filtrada al semanario Der Spiegel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los líderes europeos que con mayor frecuencia y más calurosamente ha abrazado al presidente ucraniano, fue uno de los que expresaron ese temor.

Existe el peligro de que EEUU traicione a Ucrania en el asunto territorial sin que ofrezca garantías de seguridad, lo cual es un grave peligro para Volodímir Zelenski, advirtió el jefe del Estado francés, según la revista alemana.

El canciller federal alemán, Friedrich Merz, que participó también en la conversación, comentó, en clara alusión a los dos enviados de Trump al Kremlin, su amigo Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner, que estaban ‘jugando’ con todos: con Ucrania y con los europeos.

Lo que el canciller cristianodemócrata parecía insinuar es que Trump y su equipo hacían como que negociaban cuando la realidad es que han tomado ya una decisión sobre el futuro de Ucrania.

Otro de los interlocutores, el presidente finlandés, Alexander Stubb, que tantas veces ha presumido de jugar al golf con Trump, afirmó que no se podía dejar a Ucrania y a Zelenski solos con «esos tipos».

Algo con lo que dijo estar también de acuerdo el secretario general de la OTAN y máximo adulador de Trump, a quien incluso llama ‘papi’, el holandés Mark Rutte.

Parece en cualquier caso claro por qué Trump eligió a su amigo y a su yerno para que negociaran en Moscú con Putin: ambos son de su máxima confianza a diferencia de su secretario de Estado, Marco Rubio, un ‘halcón’ que, según algunos, practica en relación con Ucrania un doble juego.

Preguntado por el medio estadounidense Politico por esa conversación entre los líderes europeos, un diplomático ucraniano criticó ese tipo de filtraciones porque, según él, perjudican el proceso negociador.

Pero ¿no ocurrió lo mismo cuando lo que se filtró fue una conversación telefónica entre Witcoff y el asesor ruso Yuri Ushakov en la que el primero aconsejaba a éste sobre cómo vender mejor el plan de paz a Donald Trump y que sirvió a los medios de Occidente para denunciar el plan de paz como inspirado directamente por el Kremlin?

El presidente ruso ha estado mientras tanto en la India, país socio del grupo BRICS, donde no dejó dudas, en declaraciones a los medios, de que Rusia se quedará con todo el Donbás y también, de una forma u otra, con las regiones mayoritariamente rusófonas del sur y del este de Ucrania.

También se refirió a su reciente entrevista en el Kremlin con los dos enviados de Trump, que duró cinco horas, y explicó que los norteamericanos habían dividido en cuatro secciones los 28 puntos del plan inicial de Trump, que los europeos modificaron y trataron de rebajar a 17.

Uno de esos puntos prevé la readmisión de Rusia en el G8, el foro de las economías más industrializadas del mundo, pero Putin explicó en Nueva Delhi que ese grupo hace tiempo que no le interesa: ha disminuido su parte del PIB global y Alemania, uno de sus miembros principales, está incluso en recesión.

El gran recibimiento tributado por Modi a Putin en Nueva Delhi y los numerosos acuerdos firmados por ambos gobiernos en todos los campos, incluido el energético, ponen de manifiesto el total fracaso de los esfuerzos de Occidente para aislar a Rusia como castigo por la guerra de Ucrania.