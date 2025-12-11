Opinión | En corto
Un tipo legal
No creo haber conocido personalmente a Jorge Ilegal, pese a haber compartido los años 80 en escenarios distintos (a los que llegamos casi a la vez), pero sí su personaje, en el que debía de haber mucho de él. Creo que aparte de músico espléndido era un letrista capaz de colocarte una descarga de poesía en el mismo título, como pasa con ‘Agotados de esperar el fin’ o ‘El Norte está lleno de frío’. Por cierto, había elegido este tema para homenaje póstumo y, mientras lo oía, en la calle soplaba un fuerte viento Sur caliente, lo que algo debería decirnos, si es que tuvo que ver con ello, sobre su carácter torcido (tomo la palabra de ‘Mi vida entre las hormigas’). Yo lo admiraba bastante porque supo aguantar el tipo toda su vida, quiero decir el tipo de tipo duro, porque practicó esa forma de sentirse asturiano que es quedarse (aunque ahora se haya ido) y porque me parecía un tipo legal.
