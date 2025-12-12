Opinión | En corto
¡Pobres grillos!
Una terrible plaga amenaza la vida de los grillos. La especie humana, la más depredadora de la creación, ha puesto sus ojos en ellos como fuente de alimentos, globalizando un hábito gastronómico que hasta ahora apenas practica un tercio de la humanidad. Los comerán fritos, cocidos o en polvo, y, aunque por su propio interés no acabarán con la especie, pues se criarán en grandes granjas, su vida en ellas no será ya una vida. Siendo niño buscábamos cómo sacar un grillo del agujero con una pajita, para llevarlo a casa y meterlo en una pequeña jaula, donde cantaba las dichas y desdichas de su cautiverio, alimentado con hojas de lechuga. Era una práctica cruel, sin duda, pero cuidábamos de el hasta su muerte, y al llegar esta le dábamos sepultura en un tiesto, con una pequeña cruz de dos palillos cruzados atados con un hilo. Su vida tampoco era feliz, pero al menos mantenía una dignidad.
