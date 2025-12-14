Black Pass a Oriente

Hay debates que, por repetidos, acaban convirtiéndose en costumbre. Y hay costumbres que, por no ser revisadas a tiempo, terminan rozando lo absurdo. El modelo que Málaga utiliza para designar a quienes encarnan a los Reyes Magos pertenece, sin duda, a esta segunda categoría. Un sistema extraño, limitado, conceptualmente pobre y, desde hace unos años, aderezado además con una dosis de corrección política mal digerida que no suma, no mejora y, desde luego, no une.

Conviene empezar diciendo algo que parece necesario aclarar en estos tiempos de susceptibilidad extrema y es que uno de los Reyes sea cofrade me parece razonable. No solo razonable, sino lógico. Las cofradías vertebran Málaga desde hace siglos, forman parte de su ADN social, cultural y solidario, y llevan décadas implicadas activamente en la Cabalgata. No estamos hablando de un capricho ni de una concesión simbólica sino de un universo humano que ha trabajado, apoyado y sostenido esta tradición cuando no estaba de moda, cuando no daba rédito político ni titulares en portada. Que de ahí salgan personas reconocibles y comprometidas no es un problema sino una ventaja.

El problema llega con los otros dos Reyes. Porque en Málaga hemos decidido —no se sabe muy bien cuándo ni por qué— que Melchor debe salir del mundo de los medios de comunicación y Baltasar del ámbito político. Así, sin más. Como si la ciudad se redujera a redacciones y despachos municipales. Como si el talento, el mérito, la ejemplaridad o la trayectoria solo habitaran en columnas de opinión o en listas electorales.

Conceptualmente es una decisión sorprendente. Se establece una frontera artificial que deja fuera a miles de personas brillantes y absolutamente merecedoras de ese honor por una razón tan simple como no hablar por la radio o no haber sido concejal. Docentes que han cambiado la vida de generaciones enteras, médicos que han salvado miles de vidas, investigadores, empresarios que han creado empleo real y riqueza, deportistas que han llevado el nombre de Málaga por el mundo o voluntarios anónimos que sostienen el tejido social sin focos ni micrófonos. Ninguno de ellos puede ser Rey Mago en Málaga. No por falta de méritos, sino por no pertenecer al club adecuado.

Pero si este modelo ya era discutible, en los últimos años se le ha añadido un plus que roza directamente el esperpento. La norma no escrita —pero firmemente aplicada— de que Baltasar debe ser un negro de verdad. Así, sin matices. Sin reflexión. Sin ironía. Con solemnidad ideológica.

A mí, personalmente, me parece una soberana tontería. Pero como el mundo se mueve hoy por modas y liturgias basadas en ideologías que no buscan comprender la realidad, sino dividirla en compartimentos morales, se ha llevado a cabo con algarabía y orgullo. Se confunde inclusión con literalismo, respeto con teatralización, y simbolismo con genética. Y se hace, además, con un aire de superioridad moral que no admite discusión.

Porque si aplicamos esa lógica hasta el final —si Baltasar debe ser negro para ser fiel a la realidad histórica— no quisiera ni pensar qué habría que hacer con las mujeres que han encarnado a un Rey… ¿Las sometemos a un comité teológico-cultural que determine si pueden o no portar corona? ¿O es que la literalidad solo se exige cuando conviene al relato dominante?

La paradoja es evidente. Se defiende una supuesta fidelidad histórica solo en aquello que sirve para alimentar un discurso identitario contemporáneo. Todo lo demás se relativiza, se adapta o se ignora. No es coherencia, es oportunismo cultural.

Y el resultado es una Cabalgata que no termina de encontrar su punto exacto. Que no acaba de entender qué quiere ser. ¿Una fiesta infantil? ¿Un acto simbólico de ciudad? ¿Un escaparate político? ¿Un ejercicio de corrección ideológica? Málaga parece no tenerlo claro, y la designación de los Reyes es el síntoma más visible de esa confusión.

Porque la Cabalgata no va de razas, ni de cuotas, ni de carnés profesionales. Va de ilusión, de ejemplo, de referentes positivos… y si no es mucho pedir de personas que al menos sepan hablar nuestro idioma y sean católicos. El éxito reside -creo yo- en poner a personas que encarnen valores, trayectoria y compromiso con la ciudad. Personas que, al margen de su color de piel, su profesión o su orientación política, representen lo mejor de Málaga. Y eso, afortunadamente, abunda mucho más de lo que algunos parecen creer.

Hoy, sin embargo, tenemos una norma absurda que impide que muchas de esas personas lleguen siquiera a ser consideradas. Eso sí, con una excepción llamativa: si eres negro, tienes vía libre. Fast pass a Oriente. O mejor dicho, Black passa Oriente. El mérito, la trayectoria o el vínculo con la ciudad pasan a un segundo plano. La biología se convierte en credencial. Y eso, lejos de ser progresista, es profundamente racista amén de un desastre y como prueba el rey Baltasar del año pasado.

Actualizar el modelo no significa romper con la tradición, sino devolverle el sentido. Abrir el abanico. Mirar la ciudad en toda su riqueza humana. Dejar de pensar que Málaga se resume en un triángulo formado por cofradías, prensa y política. Porque no es verdad. Y porque, mientras sigamos insistiendo en ese esquema estrecho, seguiremos perdiendo la oportunidad de hacer de la Cabalgata —y de los Reyes Magos— algo verdaderamente representativo, ilusionante y, sobre todo, común.

Tal vez haya llegado el momento de entender que la magia no está en cumplir dogmas ideológicos, sino en elegir bien a quienes deben encarnar un símbolo. Y en eso, sinceramente, los que organizan el asunto pueden —y deberían— hacerlo mucho mejor.

Viva Málaga.