El caso Negreira

Esta semana se ha tomado declaración al presidente del Barcelona, Joan Laporta, por el supuesto pago de millones de euros durante muchos años al vicepresidente del comité arbitral, Enríquez Negreira.

Estos supuestos pagos, que también hicieron presidentes anteriores a Laporta, están judicializados y el proceso va tan lento como todo lo que tiene que ver con la justicia en España.

Sí que me parece curioso lo poco que se habla de un caso que supuestamente parece demostrado, que existen pagos de millones de euros del Barcelona a Negreira y su hijo, algo que se puede considerar como el mayor fraude del deporte mundial. Aquí, sin embargo, no pasa nada. Al contrario, cuando se mienta a la bicha todos se revelan como si fuera un ataque gratuito. O como si fuera normal pagarle millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante años. El propio presidente de La Liga, Javier Tebas, dispuesto siempre a dar su opinión sobre cualquier cosa aunque eso implique meterse en cualquier tipo de charco, de este tema no quiere hablar. Resulta curioso…

Otros árbitros y responsables arbitrales han opinado sobre la causa defendiendo que Enríquez Negreira no era nadie en aquella época, que no podía influir en los árbitros para beneficiar al Barcelona porque no tenía ningún poder. Seguro que esto es cierto. Sí que no parece normal que un vicepresidente de un comité no tenga ningún poder pero, oye, puede ser verdad. Entonces, el Barcelona era tonto y pagaba millones de euros a alguien que no podía ayudarles. Eran tan tontos que, después de varios años, multiplicaron por cuatro esos pagos…

En su comparecencia ante el juez que dirige el caso, Laporta dijo no haber visto nunca en persona ni a Negreira ni a su hijo. Aprendió rápidamente de nuestra clase política. Ante un caso de estos, lo primero es negar tener relación con el sujeto en cuestión. O sea, que pagas millones de euros a un señor pero no le conoces personalmente. ¡Pues me parece sorprendente pero puede ser verdad!

La segunda aportación de Laporta fue decir que se le pagaba a la familia Negreira por unos informes arbitrales. Pues sí que eran caros esos informes. Repito, hablamos de millones de euros. Pero oye, cada uno está dispuesto a pagar lo que está dispuesto a pagar y mucho más cuando es el dinero del Barcelona y no el que sale de tu bolsillo.

Pues bien, también fueron llamados a declarar Valverde y Luis Enrique, dos de los entrenadores del Barça en la etapa Laporta. Ambos coincidieron en su declaración afirmando que nunca vieron esos informes arbitrales. Es decir, se pagaban supuestamente millones de euros por unos informes sobre los árbitros que dirigían los partidos del Barcelona pero esos informes no llegaban a los entrenadores. ¿Para quién eran esos informes entonces? También resulta curioso que esos informes ya no existan, han sido destruidos.

La cuestión más difícil de aclarar en este asunto y que tampoco se aclaró en la declaración de Laporta es el motivo de por qué el valor económico de esos informes se multiplicó por cuatro durante su mandato. Es decir, Laporta aceptó pagar cuatro veces más por unos informes que no eran para que los entrenadores supieran cómo se comportaban los árbitros que pitaban al equipo.

En esa época en la que el Barça pagaba al vicepresidente de los árbitros era innegable que el equipo era el mejor de España. Hablamos del Barça de Messi, un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Por eso ganaban, porque jugaban mejor al fútbol que nadie. Sin embargo, ese Barça de Messi no era capaz de ejercer la misma hegemonía en Europa. ¿No tendría más sentido pagar por informes sobre los árbitros que pitaban al Barça en Europa? No lo sé, ¿eh?

Seguro que es indemostrable que gracias a esos pagos los arbitrajes al Barcelona fueron a su favor. Tampoco se puede afirmar que los títulos que ganaron en esos años fueron gracias a esos pagos. Si es que eran los que mejor jugaban, ese es el motivo por el que ganaban. Pero no se puede negar que pagar al vicepresidente del comité de árbitros millones de euros como parece se ha demostrado y Laporta no negó tiene que tener una motivación.

Dejemos que la justicia haga su trabajo. Esto va a ir lento seguro y más con ese sentimiento que percibo de que se prefiere no hablar del asunto. Pero entiendo que sea cual sea la motivación de esos pagos, alguna consecuencia deberá tener ante un caso que es el más escandaloso del deporte mundial, consecuencia negativa o positiva en caso de que no se pueda demostrar nada. O lo mismo, como le escuché decir al gran Tomás Guach, lo que se demuestra es que fue la familia Negreira era quien pagaba al Barcelona…