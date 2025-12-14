Martírios, albóndigas y memoria

Lunes. Osuna. Bello lugar. La imponente colegiata guarda dentro algunos tesoros, como unos cuadros de José de Ribera, el Españoleto (1591-1652), que acaban de regresar de un préstamo a un importante museo. Uno de ellos refleja el martirio de San Bartolomé, al que le arrancaron la piel a tiras. El cuadro fue utilizado por estudiantes de medicina de la época. Ribera era preciso, oscuro, tremendo y realista. Experimento cierto recogimiento lúgubre que se me evapora en el jardín donde un cielo azul vivaz preside un huertín donde hay olivos plantados por los que cada año han sido pregoneros del aceite local. Cada olivo tiene su placa: Manuel Vicent, Vargas Llosa, Antonio Gala, Caballero Bonald... No está mal está nómina de pregoneros. Se diría que cada olivo se parece a su plantador: el de Llosa es esbelto con tendencia a caerse y el de Bonald pareciera del color de la Manzanilla. Hablando con mi compañero Cristóbal Montilla, me cuenta el ingenioso telegrama que Caballero Bonald le envió una vez a su mujer desde América, donde se puso enfermo: «Pepa, Pepe pupa».

La ruta por la Andalucía interior, de ciudades medias con gran patrimonio, la concluimos en Antequera almorzando en Arte de Cozina, casona magnífica donde recuperan recetas antiguas. Saludo a una alcaldesa que almuerza allí también. Gloriosa la porra blanca, que da pie a la actual, que lleva tomate. Con el nombre de Mazamorra aparece citada en escritos del siglo XVI, en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (1599), por ejemplo. Las albóndigas acompañadas de tomate relleno merecen por sí solas la visita. A la hora de la siesta, en día festivo, hay una Antequera que dormita y vacía las calles, una Antequera que compra dulces en señera confitería para hacer luego una visita a pariente o conocido y una Antequera que apurará el puente en los municipios de la Costa. Hay calma y una señal que indica, como perezosa, el camino de vuelta a mi ciudad. conduzco entre olivos. Vuela el pensamiento.

Martes. Veo en redes sociales una foto que pone el gran poeta Pepe Infante: con motivo de que le concedieran el Premio Adonais, 1971, se celebra un almuerzo en Antonio Martín al que entre otras personalidades asiste el político y abogado Luis Merino. Media hora después, bajo de la redacción a la calle. Salvago, Compañía, la plaza de la Constitución. Enfilo Larios. Paso por Lepanto. Lepanto siempre será Lepanto, tanto para Miguel de Cervantes, que para eso se quedó manco allí, como para los que en mi ciudad tenemos ya algunos años y conocimos la cafetería de ese nombre. Ahora es La Canasta, así se llama. En una mesa alta de la terraza está... Luis Merino. El mismo Luis Merino Bayona (alcalde de Málaga entre el 77 y el 79) que acabo de ver en una foto de hace casi 55 años. Me acerco a poner la oreja y capto que está comentándole a su interlocutor algo relacionado con un caso profesional. Me quedo pensando en qué significan estas casualidades. Pero no pienso mucho no vaya Luis Merino, a su vez, a pensar que voy a pedirle algo, que me ha dado un aire o que soy un tonto o un pedigüeño. Tentado estoy de entrar y comprarme un pastel. Resisto. En ese almuerzo del 71 están también Modesto Laza, Enrique Mapelli o Alfonso Canales. Merino, de la UCD, fue también senador y muchas cosas más.

Miércoles. Acto de entrega de los Premios Caleta en la Subdelegación del Gobierno. Creo que es la vez en mi vida que con más policías he hablado. Charlo con Javier Salas, subdelegado, y con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, exalcade de Almería y catedrático de Historia. Nos habla de las fosas comunes más grandes que hay en España y de algunas iniciativas de su ministerio. Les propongo un acto de homenaje a periodistas malagueños que vivieron la Transición. Se entusiasman. Me encargan lista. Será muy corta, claro, les digo. Veremos.

Jueves. De pronto alguien en la redacción da a gritos la definición de ‘malafollá’: «destrucción espontánea de la ilusión ajena».

Viernes. Naces, creces, te reproduces y viernes.