¿Sin fútbol por Navidad?

Dos semanas y dos días para empezar a contar las últimas horas del año. Llegan las fechas vacacionales, los reencuentros con las familias, las lágrimas por los que ya no están, los brindis por la salud. Navidad en una palabra. La actividad rutinaria se detendrá incluso en el deporte profesional. Con mayor o menor intensidad, no obstante. Depende del rincón del planeta donde nos encontremos. Y de la pasión que atraigan unas u otras disciplinas.

Respecto al fútbol, se cerrará 2025 con la vista puesta en un nuevo año mundialista, con todas las miradas puestas en lo que depare la competición que esta vez será más amplia que nunca, incluso en territorios. Estados Unidos, México y Canadá ya aguardan la puesta de largo planetaria que volverá a romper audiencias, como cada cuatro años. Es el Mundial, que en su próxima edición volverá a territorio peninsular y se estrenará, asimismo, en suelo marroquí.

Pero hablamos de fechas navideñas, de estas últimas semanas del año. Y toca recordar cómo de dispar es en Europa eso del parón invernal. En España, la competición aún deparará partidos oficiales, en cuanto al fútbol profesional masculino, el próximo fin de semana. Antes se resolverá una nueva eliminatoria copera y la reanudación de las competiciones se producirá no antes del 4 de enero, de nuevo con la Copa del Rey como protagonista.

Algo más prolongado es el parón en la Bundesliga. La principal competición alemana cierra el año este próximo fin de semana y ya no regresará hasta la jornada intersemanal posterior al 6 de enero. Y quienes ya se encuentran desde esta semana de vacaciones son los futbolistas que militen en la Ligue 1 francesa. En suelo galo no habrá fútbol este próximo fin de semana y la reanudación del calendario se producirá con la jornada del 3 al 5 de enero.

Quienes no puedan vivir sin fútbol televisado saben no obstante que siempre tendrán como consuelo la Premier League británica. Además, este año hay una importante novedad de la que muchos aún no habrán tomado nota. Por primera vez en siglo y medio se ha roto con la concentración de partidos del denominado Boxing Day. Cada 26 de diciembre se celebraban en un mismo día todos los encuentros de una misma jornada, con esa arraigada tradición de que familias enteras, en plenas vacaciones escolares, abarrotaban los estadios para compartir su pasión por el balompié.

Como ha ocurrido en otras grandes ligas europeas y competiciones deportivas, los intereses televisivos se han impuesto hasta en Inglaterra. Ni las protestas enfurecidas de millones de aficionados han impedido que la jornada número 18 del calendario en la Premier se trocee también. El Boxing Day tendrá esta vez un único encuentro y en la franja nocturna: Manchester United-Newcastle. Le seguirán el sábado 27 otros siete encuentros, con hasta cinco en la franja de las tres de la tarde en horario local. Y el domingo 28 se jugarán los dos partidos restantes.

No menos peculiar resultará la siguiente jornada liguera, a caballo entre uno y otro año. El martes 30 de diciembre se disputarán por la noche y de forma casi simultánea seis encuentros y los cuatro restantes, en dos franjas de tarde y noche, se reservan para el 1 de enero, aún en plena resaca de Nochevieja. Liverpool o Manchester City disputarán sus respectivos encuentros justo en este primer día de 2026.

Ya sabemos que en suelo británico el fútbol no se detiene por Navidad. De hecho, a esas dos jornadas ya reseñadas le seguirán otras dos para agilizar el calendario con el nuevo año. La vigésima jornada se celebra entre los días 3 y 4 de enero y la siguiente, entre semana, del 6 al 8. Para muchos fanáticos del fútbol internacional será la excusa perfecta para no separarse del televisor durante estas vacaciones.

Además, como alternativa a la Premier, igualmente dispondrán de los encuentros que la Serie A italiana también ofrece. Sin parón navideño, a la jornada de este próximo fin de semana le seguirá la prevista entre el sábado 27 y el lunes 29. Y nada más superarse la resaca del 1 de enero, la competición liguera en Italia se reanudará el viernes 2 con el choque Cagliari-Milan. Esa primera jornada de 2026 se completará entre el sábado 3 y el domingo 4, al tiempo que habrá una nueva jornada entre semana, del 6 al 8 de enero.