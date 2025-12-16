Modificaciones sobre la marcha

En esta temporada 2025/26, el Unicaja ha tenido que reinventarse en dos ocasiones, al menos de momento. Una, en el inicio de curso, con las salidas y entradas del nuevo plantel que entrena Ibon Navarro ; y otra, de manera continua, durante la temporada, porque si estaba siendo complicado la adaptación -más lenta de lo presupuestado y deseado- de las novedades y de los que continuaban, que también habían de modificar cosas, la aparición de lesiones terminó de precipitar las enmiendas a la planificación inicial.

Sobre el tema lesiones, hay muy poco que hacer. Además, es algo que está en la agenda de todos los participantes. Si aquí nos da por quejarnos de la mala suerte en lo que le ha pasado a David Kravish, mucho más al tener el formato de una plantilla de 13 jugadores en lugar de los 14 del año pasado, no sé qué tendrían que hacer en Granada que aparte de la parquedad de recursos manifiesta del Covirán, se encuentran que el timo de las ventanas FIBA les devuelve a Elias Valtonen y a Jovan Kljajic lesionados. Además, sin ser participaciones obligadas por el «pago» de obtener el pasaporte que mejora el estatus administrativo del jugador.

Con la llegada de Augustine Rubit y de Chase Audige, además de la continuidad (de momento) de Xavier Castañeda, la plantilla del Unicaja 2025/2026 se amplía, sobre todo con la suma de efectivos al juego exterior, porque con Rubit lo que se suple es la ausencia del lesionado Kravish en la pintura.

En los casos de Audige y con la nueva versión de Castañeda, se espera que el internacional bosnio, usado como base, sea productivo. No digo más, porque menos era complicado. Y sobre todo, que deje patente que su fichaje no era algo fuera de lógica, porque ni la trayectoria del jugador ni las adquisiciones anteriores por parte del club hacían que hubiera dudas sobre la conveniencia de su llegada. Pero no siempre puedes acertar al cien por cien y llegado este momento: o mejora, o su sitio está lejos de Málaga.

Con respecto al ex jugador del Bosna Sarajevo, se espera que aparezca en ataque de manera productiva y en cosas que estén fuera de carta. Pero atrás, creo que es dónde se apuesta de manera más decidida por él. Ha de procurar que defensivamente sea importante y que el equipo intente volver a su libro de estilo.

No sólo hay que ver lo que aportan los recién llegados, el aumento de importancia de Chris Duarte en el plano anotador, sumándole además que como pasador, con 3,5 asistencias de promedio. El dominicano es el segundo mejor del equipo en este departamento del juego (puesto 21 en la tabla general de la liga, solo por detrás en el cuadro cajista de Kendrick Perry, en la posición 12, con 4,4).

La mejoría de Duarte es una gran noticia porque, además, acalla eso tan «malaguita» del ruido que se transmuta mágicamente en aplausos con una gran actuación. Cosa que también afecta a tanto a James Webb III como a Emir Sulejmanovic, cada uno en un papel diferente, pero que van aumentando la aportación al grupo a medida que pasan los entrenamientos y los partidos.

Todo se ve mejor tras otro triunfo, con el equipo en la mejor racha de victorias de esta temporada: 4 victorias consecutivas en ACB, 6 en total sumando la FIBA BCL. La cosa, siendo sinceros, es que los rivales no son los más complicados de la tabla y simplemente viendo los próximos que están por venir en lo que queda de mes: Kosner Baskonia, Real Madrid y Joventut, parece que estamos ante partidos mucho más complicados.

Con los deberes hechos en cuanto a resultados, teniendo la segunda fase de la Basketball Champions League a partir del 20 de enero, momento en que Ibon Navarro habrá cumplido los 400 partidos en ACB en la jornada anterior, en la visita del Covirán Granada, hay que esperar que esta integración, aún siendo mientras se está en marcha, sea tan rápida como demanda el equipo y exigen los rivales. Y es que la competición no te va a dar tregua.