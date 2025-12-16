Sánchez se mueve para seguir y quiere que nos movamos: nos pone fácil el transporte con un abono apetitoso y sustancioso. No olfateó bien a qué se dedicaban sus secretarios de organización pero sí huele bien nuestras necesidades de movilidad. Sostenibles.

El presidente quiere verse con Junqueras pero es Puigdemong el que lo quiere atrapar en una cita en waterloo. Todo va muy rápido y nos hemos comprado un abono para tanto escándalo que no nos da tiempo a digerir. De una parada a otra, de un titular estridente a otro. Mientras, el PP no para de convocar elecciones. Extremadura, Aragón y Castilla y León. Sánchez sueña con tres derrotas socialistas, tres, o cuatro, que den como resultado un Vox crecido y con carteras, consejerías, en esos muchos territorios. También tal vez en Andalucía. Y una vez visto esos resultados apelar a que viene para España lo mismo, un Vox crecido y un PP aliado a Abascal para gobernar. Sería su momento para apelar al voto útil y único de izquierdas.

Lo próximo es relevar a Pilar Alegría, que va a concursar a Aragón. Irán desfilando ministros hacia ese desfiladero de las elecciones regionales, incluida Diana Morant en Valencia y Óscar López en Madrid cuando toque y María Jesús Montero a Andalucía en primavera.

Mucho movimiento, el que se mueve sale en la foto. El CIS andaluz, que es más andaluz que CIS y se llama Centra augura que Juanma Moreno podría perder la mayoría absoluta, un mensaje que conviene al PP para ordenar un prieta las filas. También a Moreno le conviene lo de ¡que viene Vox!

Los populares andaluces no quieren que nadie se confíe y aquí se sigue confiando en que arregle y explique lo de los cribados, que aún faltan datos y consecuencias. Se avecina precampaña y anuncios de tintes electorales en Andalucía pero el PP lo que querría son elecciones en España. Sánchez dice que aguanta más fango. Atentos.