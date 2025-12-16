Opinión | En corto
Un problema, sobre todo, de gobernanza
La gestión del poder es problemática: la política consiste en decidir entre opciones, muchas incluyen criterios de oportunidad, no pocas tienen contenido económico, en todas habrá beneficiados o perjudicados y la corrupción siempre acechará al gobernante. En los comportamientos personales de otro orden el riesgo no es menor, sobre todo en tiempos en que están cambiando patrones de conducta mientras persisten las peores secuelas del patrón anterior. En esos contextos son aún más necesarios modelos muy estrictos de gobernanza, en los que el partido en el poder ejerza, mediante personas y órganos dotados de suficiente autonomía, una implacable función de vigilancia, control y denuncia. Es obvio que cuando se confunden gobierno y partido, éste es hiperliderista y monolítico y los órganos de control no tienen peso en la estructura, se dan condiciones óptimas para que medre la indecencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- El Mesón de Andrés: disfrutar de la comida
- El PSOE reclama retirar el contrato de alquiler del coche oficial del alcalde de Montejaque
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos: 'Admiro, aprecio y valoro mucho a Ibon Navarro