La muerte de Robe Iniesta la semana pasada llenó las redes de homenajes, de vídeos, de canciones, de trozos de letras, de cartas y de cortes de programas de radio y de tele hablando de la pérdida. Mucha gente sintió que se iba algo más que un cantante con él; no sé cuánto había ahí de postureo, algunos se quejan de eso. Supongo que los más cercanos, los que vivieron con él los primeros años de tanto rechazo y que ahora comprueban cómo en Spotify pasa de 400 mil a más de un millón de oyentes, no entenderán muy bien esta despedida coral: que personas de todo tipo y artistas de todos los géneros reconozcan, de pronto, escucharlo siempre y admirarlo mucho. Pero yo me lo creo. ¿Para qué fingir que sientes algo que no sientes ante un mundo que se supone que tampoco lo siente?

Además, la influencia de sus letras se ve en muchas de las canciones que se hacen ahora. No tienen su arte inimitable, pero se notan los nutrientes de haberse alimentado de su música en muchos detalles. Robe abrió, con sus letras y canciones, los ojos del arte a un país que se abría, a su vez, a un mundo sin saber todavía cómo mirarse a sí mismo.

Sara Fernández

A mí me enseñó a hacerlo, desde luego, y solo puedo decir que, si te vas, puedo llenarlo de todo de sí sin ti, llenarlo de nada con aire; llegar a ningún sitio sin la necesidad de rozar el suelo, sin la fricción de cada inútil paso; agarrarme al vuelo de tus versos, abrazarlos y mirar desde el repentino cielo de esta ausencia todo lo que dejas, aunque te marches. Gracias por tanto.