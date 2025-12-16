Ucrania aleja cada vez más a Estados Unidos de Europa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llega a Berlín para discutir un posible acuerdo de paz / L.O.

La guerra de Ucrania está no sólo produciendo divisiones entre los propios europeos por el destino reservado a los activos rusos, sino que aleja cada vez más a los Estados Unidos de Donald Trump de sus aliados transatlánticos.

Así, según Defense One, portal de noticias relacionadas con la defensa, en una versión no publicada de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington, Estados Unidos estudia la posibilidad de crear un nuevo grupo de naciones que dejaría de lados a los europeos.

A diferencia del G7, que reúne a las principales democracias liberales del planeta, ese grupo lo formarían las mayores potencias económicas al margen de su sistema político, como los propios EEUU, Rusia, China, India y Japón, que constituirían su núcleo.

The Wall Street Journal escribe por su parte que la idea de Donald Trump de reintegrar a Rusia en la economía global provoca un choque frontal con Europa.

Un anexo de los documentos estadounidenses presentados a la UE hablan del plan que tiene Washington para «sacar a Rusia de la crisis» aunque hay que preguntarse a qué crisis se refiere pues, pese a la guerra y a las sanciones de Occidente, la economía rusa ha crecido hasta ahora más que la media europea.

Lo que parece cada vez más claro es que hay un gran interés del Gobierno de Trump por dejar de lado la política de sus predecesores demócratas y buscar un acercamiento diplomático y económico a Rusia, que se da de bruces con lo que quiere Bruselas.

Las empresas de EEUU ven la oportunidad de invertir en sectores estratégicos que van desde la extracción de tierras raras hasta las prospecciones petrolíferas en el Ártico.

También se pretende ayudar al restablecimiento de los suministros de la energía rusa hacia otros países, incluidos los europeos si éstos deponen un día su actual actitud totalmente suicida de rechazo del gas y el petróleo rusos.

Mientras tanto, funcionarios europeos dijeron a los medios estadounidenses que no sabían si esos planes de Washington pueden tomarse realmente en serio.

Según The Wall Street Journal, las disputas en la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania no sólo tienen por tanto que ver con las fronteras y las cesiones territoriales, sino que afectan a intereses económicos y enfrentan no sólo a Rusia con Ucrania, sino también a EEUU con los aliados europeos.

Trump sigue viendo no en Putin, como los europeos, sino en Volodímir Zelenski el principal obstáculo para la paz en Ucrania.

En recientes declaraciones al diario digital Politico, Trump calificó despectivamente a la UE como un grupo «decadente» de naciones gobernadas por políticos «débiles».

Y dijo no estar dispuesto a participar en reuniones con los aliados si éstos no tienen nada que ofrecer pues no le gusta «perder el tiempo».

Mientras tanto, el presidente ucraniano, animado por los europeos, sigue poniendo condiciones a la celebración de nuevas elecciones en su país y dice que es necesario que EEUU acuerde antes un alto el fuego con Rusia.

Moscú, por su parte, escaldado por experiencias anteriores, se niega a un cese de de las hostilidades si no se llega antes mediante negociaciones a un acuerdo de paz, y esto Zelenski lo sabe perfectamente.