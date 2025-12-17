Opinión | Málaga de un vistazo
‘Os Naufragados’, un documental bello y reflexivo
El cineasta malagueño Jorge Peña Martín, tras vivir cinco años en una playa brasileña, estrena el documental 'Os Naufragados' en el cine Albéniz, un homenaje a la libertad y a la naturaleza
‘El Paraíso perdido’, poema épico y narrativo del poeta inglés John Milton publicado en 1667, está considerada como una de las creaciones literarias más reveladoras e influyentes de la literatura universal. Entre sus muchas claves, el autor nos plantea la importancia de la libertad y la indagación de la relación entre el hombre y la naturaleza. Jorge Peña Martín, malagueño del atávico barrio de El Palo, director y guionista de cine de no ficción muy reconocido y premiado; tras un período reflexivo en su vida, halló el paraíso perdido y volvió a renacer en una playa postergada llamada Naufragados –tenía que ser junto al mar, al sur de la isla brasileña de Florianópolis. Este elíseo soñado lo transforma durante cinco años en este litoral mágico: «una comunidad al margen del mundo, abducida por el sortilegio de los barcos españoles y portugueses que naufragaron en este lugar. El espejo idóneo donde el cineasta ve reflejado el barrio del que salió un día, asistiendo al dilema del progreso y a la amenaza de expulsión del paraíso» – comenta Jorge-. ‘Os Naufragados’ es un documental resultado de la convivencia con sus habitantes durante su estancia en esta orilla, en la cual reconsidera «el difícil equilibrio entre individuo, sociedad y naturaleza». Es una coproducción hispano-brasileña de la malagueña MLK Producciones –dirigida por José Antonio Hergueta y Leticia Salvago, con 25 años de exitosa trayectoria- y Plural Filmes de Sao Paulo, apoyada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Hoy miércoles, 17 de diciembre, desembarca en el cine Albéniz, a las 20:00 horas, este homenaje a la naturaleza, contra la especulación y sobre el alcance de lo que puede llegar a ser la libertad. Maridaje de El Palo con Brasil.
