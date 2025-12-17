Los romanos no descansan en paz

Camino por la calle Hilera y algunas de las vías adyacentes y pienso que bajo mis pies hay una necrópolis romana. Han salido a la luz a raíz de las obras del suburbano. 400 metros lineales de enterramientos de los siglos II y IV. Tumbas en buen estado. No se tenía constancia documental ni referencias históricas de esto, que puede reescribir la historia romana de Málaga.

Tal vez los romanos del siglo II también pasearon por esta zona y bajo sus pies habría enterramientos de una civilización anterior. Y así sucesivamente. La muerte llama a nuestra puerta para mostrarnos el pasado. De dónde venimos.

De dónde vendrían esos romanos. Tal vez eran malagueños o legionarios llegados de tierras lejanas. A lo mejor tenían ancestros de otras culturas. Alguien dentro de mil años tal vez camine por encima de mi tumba o de la de mis coetáneos. A lo mejor Parcemasa dentro de trescientos años queda en el subsuelo y sobre ella se alce un inimaginable medio de transporte para los habitantes de esa época, que a su vez serán enterrados para que alguien en mil años camine sobre ellos. Se impone la cremación, claro.

Las obras del Metro han quedado paralizadas, nótese aún la influencia del imperio romano. Qué han hecho los romanos por nosotros, se preguntaba aquel grupo de Judea en memorable sketch de los Monthy Python en La vida de Brian. Ahora despiertan nuestra curiosidad mientras ellos duermen el sueño eterno. No oirán los coches ni el trajín de la cotidianeidad ni las excavadoras que los van a trasladar. Pero están ahí. Ignoramos cuál fue la última palabra que cada uno de ellos dijo al perecer o cómo fue su funeral y quién y durante cuánto tiempo acudió a la zona a honrar a sus difuntos. La vida sigue y la muerte también y la historia se nos abre como una zanja en calle Hilera. Las prisas van en superficie y la calma (ya no) eterna, por el subsuelo.