Arancel es la palabra del año, según la RAE. Pues vaya año. La del anterior tampoco fue muy reconfortante: Dana. La de 2023 fue polarización y si nos seguimos remontando nos vamos a 2020, donde el término estrella fue confinamiento. Llevamos una época tirandillo a difícil, si bien la palabra catre no ha dejado de pronunciarse.

Uno aspira a vivir para ver cómo la palabra de algún año es mermelada o facineroso. Tal vez brete, chicharrón, vino, nenúfar o paz. Paz que no falte. Paz es un término cursi cuya paradoja es que casi siempre deriva de la guerra. Podríamos vivir un año cuya palabra fuera almohada, siesta o aperitivo. Hay palabras que nos seducen por lo que significan, como amistad, y otras que nos seducen por el sonido, la fonética, el desuso o la estrambótico. De hecho, estrambótico es un término muy simpático y simpático es un término un poco como difícil de masticar. Ataraxia (imperturbabilidad) suena a diosa griega o a concursante de OT. «Me gusta mucho la palabra muchísimo», decía el poeta Carlos Edmundo de Ory, al que le extrañaba «la palabra amor en la palabra amordazar».

A veces uno se desafía a sí mismo y se propone colar a lo largo del día una determinada palabra en una conversación, cosa relativamente fácil si es una jornada con actos sociales y estancia en la oficina, pero difícil si uno apenas se mueve del barrio.

Una vez intenté pronunciar ante alguien la palabra botarate, pero ya estaba anocheciendo y mi última oportunidad era ante el reponedor de un supermercado. Le dije muy suelto: perdona, ¿sabes si tenéis Detergente Botarate? Hay veces en que te juegas el tipo por una coma o por la entonación. El chaval, muy simpático y solícito (qué gran palabra) me contestó: no, caballero, el Botarate se ha acabado y el Pelma, también. Di las gracias y me fui. Me fui un poco mosca, sí, la verdad, pero al menos había colocado la palabra. Me he abstenido de buscar si hay un Detergente Pelma, actividad que podría tener un resultado adverso para el ánimo propio e incluso pernicioso para la conclusión de esta columna. Columna cuyo propósito era escribir la palabra melifluo, que podría ser un tipo de reptil o el sonido que emite un hombre que toca el clarinete pero que significa suave, dulce. No «dulce como la miel», que eso es un topicazo y al que lo escribe habría que ahogarlo en miel. El primero que lo dijo sí fue original. Y no un simple botarate. Palabra.