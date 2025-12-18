PSOE: ¿movimientos tectónicos ante fin de ciclo?

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado. / ep

La España corrupta. Breve historia de la corrupción (de la Restauración a nuestros días, 1875-2016) (ed. Comares, 2016) es una obra básica para entender lo que se está dando a conocer en España estos días. Su autor, Jaume Muñoz Jofre desgrana con metodología científica lo que, en definitiva, podría definirse como corrupción institucionalizada.

Ahora bien: aún hay clases. Luis Roldán aparte, el doctor en Historia llega al acuerdo que los hechos delictivos a costa del erario público fueron mayormente llevados a cabo por gente de cierto nivel. A diferencia de los lamentables capítulos que invaden estos días los medios españoles, de una ordinariez sin parangón.

Encontramos en los últimos todos los tópicos de la caspa nacional. Juntos y en botella. De entrada, al chulo piscinas. Ese enorme armario, forzudo y amenazador. Brazo armado de su jefe y tonto útil de la trama. Hasta que los hechos han demostrado que de poco inteligente, en absoluto.

El conseguidor profesional. Quien pacta con tirios y troyanos. Presuntamente capaz de pagar droga, putas, fiestas y comilonas a cambio de un buen contrato. Creíamos que, con el finado exdirector de la Guardia Civil, habíamos desterrado a seres de tal calaña. Nos equivocamos.

El macho cabrío. Ebrio de poder, se ha considerado inviolable. Tanto que, como ser deleznable, no ha tenido límites en humillar a sus iguales. Sin tener en cuenta el impacto del #metoo en la sociedad. Pasado de frenada, como norma general. Esta subespecie de la clase dominante es más propia de las filas conservadoras, la verdad sea dicha.

El fontanero. Parece que hay varios, de superpuesta importancia. Presuntamente se iban pagando los vicios los unos a los otros. Con el dinero del contribuyente, claro está. Berlanga no hubiera retratado mejor la pobredumbre moral.

Los políticos / políticas de turno. Miembros todos ellos de la asociación de víctimas del Alzheimer: «Pasaba por aquí, ese hombre del cual me dice usted el nombre, no tenía ni idea»...tópicos y frases hechas con un fin: seguir cuando más tiempo en la política. Que no es exactamente lo mismo que perseguir la verdad.

Los empresarios: difícilmente hay corruptela sin los primeros, proponiéndola. Pueden haber excepciones, pero es un patrón que se repite cíclicamente. Se protagonice desde filas socialistas - tal es el caso - o populares: recuerden los gabinetes Aznar y Rajoy, plagados de ministros imputados por casos de utilización indebida de fondos públicos.

El culmen llega con la aparición de la amante. No sabemos aún cuántas «velinas» y prostitutas - pagó usted - podríamos llegar a descubrir. «Pompadours» a la española, su número podría crecer.

Es un desolador cóctel: «mobbing» laboral, machismo, drogas, sexo, dinero y poder. Que, en circunstancias normales, debería resultar letal para todo Gobierno que se tuviese como ético y moral. Mientras, se suceden movimientos tectónicos inconcebibles hace poco: los perdedores de las primarias del 2016 y las víctimas del machismo monclovita podrían estar recabando fuerzas en discretos encuentros. Cuchillos afilándose ante la pérdida del poder. ¿Fin de ciclo? Eso parece.