Opinión | En corto

Pedro de Silva

La gente no se pone

En toda historia, tan importantes como el personaje central son los secundarios, que en la captación de públicos van rebañando los bordes, conquistando minorías. A veces basta una frase. Afronto la tercera entrega de la saga de Netflix «Knives Out» (Puñales por la espalda) con el escepticismo propio de un lector de Edgar Alan Poe y Agatha Christie poco amante de la cocina de mezclas, hasta que un personaje secundario, refugiado en una pequeña secta religiosa tras haber buscado su realización personal aquí y allá, relata en menos de un minuto su experiencia frustrada como propagandista de la izquierda. Tras describir artículo por artículo todo su muestrario o kit, concluye con la razón de su total fracaso en la captación de seguidores: «la gente está anestesiada y no se pone». De inmediato quedo enganchado por la frase, un diagnóstico en 8 palabras de la crisis de la izquierda.

TEMAS

