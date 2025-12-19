El ‘temerroto’

No, lector. No hay una errata en el título ni padezco dislexia. Es cierto que en este mes de diciembre se han sucedido diversos terremotos en nuestra zona, con especial mención al que tuvo su epicentro en Fuengirola y que alcanzó un 4,9 en la escala Richter, pero no es eso lo que me trae por aquí ni lo que, más allá de la anécdota, preocupa al malagueño. He de matizar que no concreto el número exacto de seísmos por lo irrelevante del dato, y no porque no sepa contar, como se ha sugerido por parte de cierto líder político, que, por cierto, parece olvidar que si computamos las diferentes islas e islotes que forman parte de las Islas Baleares y de las Islas Canarias, Galicia no sería la comunidad autónoma con más kilómetros de costa, sino la tercera. Hecha esta aclaración, hoy vengo aquí por lo que me atrevo a bautizar como ‘temerroto’, que es el pánico que invade al malagueño los días de lluvia de encontrarse con baldosas sueltas o rotas y que, al pisar, te llenes de agua hasta las rodillas. Temer que el suelo esté roto. El miedo a llegar al trabajo como si viniésemos de hacer prácticas en una empresa de fontanería. Málaga compite por ser una ciudad moderna referente en Europa, pero nuestro pavimento sigue estando más cerca de la Málaga del cenachero que de la Málaga futurista. Y eso por no referirme al sempiterno problema de la zona de rodadura en torno a la Plaza de la Merced, por ejemplo, para la que se apuesta siempre por un empedrado estético que no aguanta el paso de cinco coches seguidos sin hundirse, como magistralmente me comentaba mi padre, albañil y maestro del palustre, cuando hacíamos la sobremesa en algún bar de la zona. Señor de la Torre, tenga los pies en el suelo y permita que nosotros también los tengamos.