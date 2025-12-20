Ofender al andaluz, o al menos intentarlo

La vida, con el paso del tiempo, te descubre nuevas certezas, como que un sector del país nos tiene envidia a los andaluces. Ya sea por cómo somos, por nuestro legado, o porque, como decía Juan Carlos Aragón, nos importen las cosas un poco menos.

Los motivos son tan variopintos como las tentativas de dejar por debajo al andaluz. Es tan prolija la hemeroteca que produce incluso hastío tener que mentar tantos ejemplos que hay. Desde alusiones cada X de políticos a nuestro acento, a meterse con nuestros niños o tener que hacer siempre los papeles de limpiadoras, yonkis, holgazanes y graciosos. Y a mucha honra. Porque los andaluces sabemos resignificarnos hasta de nuestras miserias, como expusiera ‘El Chapa’ en las ‘Luces y sombras’ de aquellos Equilibristas. Pero nadie es quién para escupir en nuestra casa. Preocúpense por barrer la suya. La última ha sido la del gallego amigo del narco Marcial Dorado, diciendo que los andaluces no saben contar. Y a no agachar la cabeza cual hijos de Régula, replicarle y recordarle cuatro verdades a él y a toda la piara que le ríe las gracias, algunos perlas lo llaman ser «ofendiditos».

¿Qué debería hacer el andaluz? ¿Quedarse callaíto? ¿Nos van a venir a decir cómo hemos de comportarnos? Me gustaría saber a qué otra comunidad le hacen periódicamente más alusiones peyorativas que a la nuestra. Hasta en una serie actual de TVE, ‘La Promesa’, ambientada supuestamente en un marquesado cordobés, nadie habla andaluz salvo la ayudante de cocina y una doncella, a la que casualmente, siempre corrigen porque no sabe hablar. ‘Andaluces, levantáos’, chiquito tsunami cuando sea verdad.