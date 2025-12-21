El miedo a cambiar de rumbo

Vivimos en una sociedad que asocia el cambio con la juventud. Se espera que los adolescentes y los veinteañeros prueben, se equivoquen, reorienten su camino una y otra vez. Pero, pasado cierto punto, pareciera que el guion ya está escrito: carrera profesional consolidada, pareja estable, hipoteca, hijos. A partir de ahí, «cambiar de caballo a mitad de la carrera» se percibe como un riesgo, una excentricidad o incluso un fracaso.

Sin embargo, hay momentos en la vida en que el cambio no solo es necesario, sino inevitable. El miedo a hacer cosas nuevas tiene raíces profundas. Nos aferramos a lo conocido porque nos ofrece seguridad, aunque esa seguridad sea, en realidad, una ilusión. Cambiar de rumbo implica admitir que lo que antes funcionaba ya no lo hace, que las certezas sobre las que construimos nuestra identidad se tambalean. Es afrontar la incómoda idea de no saber quiénes somos fuera del trabajo, la rutina o la relación que llevamos años sosteniendo. A menudo confundimos madurez con resignación. Pensamos que crecer significa aceptar las circunstancias sin cuestionarlas, mantenernos en el carril que elegimos décadas atrás, aunque sientas que ya no te pertenece. Pero madurar también debería significar escuchar nuestras necesidades actuales, no las de quien fuimos a los veinte.

La vida no se vive en línea recta: tiene bifurcaciones, recodos y desvíos inesperados. Rechazar el cambio por miedo es, en el fondo, rechazar nuestra propia evolución. Cambiar de camino a los cuarenta, a los cincuenta, o incluso a los setenta, puede ser un acto de libertad. Puede que implique pérdidas, de estatus, de comodidad, de certezas, pero también abre la puerta a algo que en la rutina es raro encontrar: la curiosidad. Quien se atreve a empezar de nuevo recupera la energía del aprendiz, la capacidad de sorprenderse. Esa chispa no pertenece solo a la adolescencia; pertenece a quien se atreve a vivir de forma consciente. Por supuesto, no todos los cambios son voluntarios. A veces la vida nos empuja sin pedir permiso: una crisis económica, una enfermedad, una ruptura. En esos momentos entendemos que la estabilidad es frágil y que lo único constante es el movimiento. Blanco o negro, elegir o verse obligado, el cambio siempre nos enfrenta con la misma pregunta: ¿quién quiero ser ahora? Tal vez deberíamos dejar de ver el cambio como una amenaza y empezar a considerarlo una forma de honestidad. Porque reconocer que ya no encajamos en una versión antigua de nosotros mismos no es una derrota: es una declaración de vida. En un mundo que nos exige coherencia, cambiar puede ser el gesto más valiente de todos.