¡Vaya partido!

El pasado viernes pudimos ver el mejor partido de la temporada en la Euroleague. Es cierto que todavía queda la mitad de la temporada, pero muy bien lo tienen que hacer dos equipos para superar lo que mostraron hace menos de 48 horas Barça y Baskonia. El encuentro acabó 134 a 124 y se decidió en la tercera prórroga.

Baskonia, que lleva un año sin ganar fuera de casa en la Euroleague, hizo un enorme partido. Fue por delante en el marcador siempre, controlando la ventaja que adquirió en el primer cuarto (17 a 26). El equipo de Galbiati, liderado por un Howard impresionante (33 puntos) hizo un partido muy serio y pudo ganar el partido varias veces, en el último tiro del partido y en las dos primeras prórrogas, en las que tuvo ventajas más que suficientes.

Pero es que era el Barça de Xavi Pascual y en el Palau. El entrenador catalán le ha cambiado claramente la cara a este grupo, un equipo que ahora es capaz de hacer jugar a su rival a nueve metros del aro negando líneas de pase y presionando el balón; un equipo que ahora minimiza los puntos del rival en la pintura. Este Barça mostró carácter para ponerse a defender y remontar y forzar la prórroga en un partido que tenía perdido y en el que se veía dominado. Pero es que también consiguió remontar 9 puntos en una de las prórrogas. Finalmente, tuvo el físico suficiente para llevarse el partido en la tercera prórroga con su rival muerto de agotamiento.

Que Marcus Howard firmase su mejor partido desde que juega en Europa no fue suficiente para Baskonia. Y es que frente a él estuvo Kevin Punter. ¡El escolta hizo 43 puntos! Asumió la responsabilidad ofensiva de su equipo y lo llevó a conquistar el partido.

El partido fue precioso. Muy rico tácticamente dándote cuenta a quien quería atacar el equipo contrario. Pero también viendo las defensas que planteaban ambos equipos. Pero quizás el momento más bonito del partido llegó cuando ya no había rigor táctico y el partido estuvo en manos de los jugadores y en su deseo de ganar.

Ambos equipos dieron un espectáculo impresionante para el espectador. Y, aunque se pueda pensar que es solo un partido más en esa dura fase regular de la Euroleague, esto no es así. Ganar un partido como el del viernes reforzará a este nuevo Barça y dará fuerza a Pascual para que su equipo crea en los detalles que han cambiado desde que llegó al equipo. Recordemos que desde que se sienta en el banquillo del Barça tan solo han perdido un partido.

Pero, por el contrario, perder un partido como el del viernes pasa factura. Por mucho que Galbiati quiera recordar a sus jugadores el extraordinario partido que jugaron y que, posiblemente, no lo ganaron por diversos errores en momentos muy importantes del partido, esta derrota puede pesar mucho en las cabezas de sus jugadores.

Y aquí entra el Unicaja, puesto que hoy se enfrenta en el Carpena a este Baskonia. Los vitorianos son un equipo que claramente están progresando y que, partido a partido, están jugando mejor y creciendo como equipo. Y Unicaja no es el mejor cliente para recuperarte mentalmente de una derrota tan dura como la del pasado viernes. Pero es que también debes recuperarte físicamente en menos de 24 horas de un partido de 55 minutos y con algún que otro jugador (Howard entre ellos) que no pudo acabar el partido por algún golpe.

Unicaja también es un equipo que está progresando. Muchos jugadores nuevos, algunos recién incorporados, que deben acoplarse a una filosofía de juego muy clara y personal que Ibon Navarro ha implantado en su equipo. También esa filosofía ha tenido que adaptarse al nuevo roster, lógicamente. Los malagueños han demostrado que son capaces de competir contra los equipos Euroleague. Pero todavía no han sido capaces de vencer a ninguno. Quizás esta es una gran oportunidad para ganar a un Baskonia que viene en una fase de crecimiento en su juego, pero que vendrá tocado anímica y físicamente por cómo salió derrotado el viernes en el Palau.

Seguro que Unicaja basará su juego como siempre en la fuerza del juego en equipo. Eso les dio siempre para competir contra los mejores en lo que va de temporada. No sé si será el momento de que, además de ese juego en equipo, aparezca la mejor versión de Duarte, un jugador de un nivel diferente y que cada vez parece más preparado para mostrar esa mejor versión.

Lo que veremos seguro será un gran espectáculo. Será difícil igualar el del viernes en el Palau pero tampoco es necesario si la victoria se queda en Málaga.