Otra navidad más sin luces para la cooperación

La solidaridad con los más pobres seguirá siendo una asignatura pendiente de nuestro Ayuntamiento en 2026.

Termina 2025, y comienzan las felicitaciones navideñas, con los mejores deseos para 2026, pero en el caso de la Cooperación al Desarrollo, ni siquiera el espíritu navideño y el ingente gasto en luces y otras parafernalias prescindibles, parece ablandar el corazón y la solidaridad de nuestras instituciones.

Las ONGDs de Málaga, llevamos varios años enormemente preocupados por la deriva de la Cooperación Internacional al Desarrollo. Las administraciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas, … están dando la espalda a la solidaridad con la población más vulnerable y empobrecida del planeta. No sabemos si por desinterés o por motivos ideológicos más que reprobables, pero en los últimos años administraciones como la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación) han recortado brutalmente la cooperación al desarrollo (en 7 años, más de la mitad), apostando por su progresiva desaparición e incumpliendo el propio estatuto de autonomía (Artículo 245).

La situación no es mejor en la provincia de Málaga, con un presupuesto estancado en cooperación en nuestra Diputación Provincial (a pesar del incremento del presupuesto de la institución) y con enormes retrasos que amenazan la viabilidad de los proyectos de cooperación. Pero es enormemente llamativa la actitud de nuestro Ayuntamiento, que lleva 20 años con el mismo presupuesto. Por este motivo, en 2025, desde la Coordinadora de ONGDs Málaga Solidaria, emprendimos una ronda de encuentros con responsables políticos y del gobierno municipal, para recordarles su compromiso con la cooperación al desarrollo, reclamarles el 0,7% del presupuesto (que lejos sigue quedando…) o, al menos, un incremento del presupuesto estancado desde hace 20 años. Y lo curioso es que logramos un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga, en un encuentro con su alcalde, para alcanzar los 2 millones de euros, como mínimo llegando a 1,5 millones de presupuesto para 2026. Pero, de repente, como en tantas otras promesas políticas, el compromiso desapareció, y el presupuesto será prácticamente el mismo, y continuará estancado una vez más.

Está bien recordar lo que significa esto: niños que seguirán sin acceso a agua potable, escuelas que no pueden funcionar, centros sanitarios sin construir; en el Chad, Palestina, R.D. Congo, Sierra Leona, Mali, Haití,… Y la tan olvidada Educación para el Desarrollo, imprescindible para despertar la solidaridad de nuestra población, precisamente ahora que se acercan estas fechas tan señaladas, y se supone que deberíamos acordarnos de los numerosos pesebres en los que siguen naciendo niños/as en la absoluta pobreza.

Pero no se preocupen ustedes, que las luces navideñas ya están puestas y esas no van a sufrir ningún recorte, a ver si este año le ganamos a Vigo…