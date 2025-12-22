Opinión | En corto
Recordando al ángel calvo
El dueño de El Perolo, administración de loteria de San Pedro del Pinatar (Murcia), 4ª de España en ventas, rendirá mañana un homenaje a Clive Arrindell, actor británico fallecido en 2024 que durante muchos años encarnó al «calvo de la lotería». ¿Quién era el calvo (el personaje, quiero decir)? ¿Un dispensador de la suerte o un ángel sin más? Hace unos días la cola ante Doña Manolita, nº 1 en ventas, subía hasta Gran Vía, cruzando calles, y bajaba un buen tramo en dirección a Cibeles. Cuanto más vende una administración más toca en ella, no hay otro secreto, pero seguimos creyendo en los prodigios y en quienes supuestamente los operan. El calvo de la lotería nos ayudaba, con su circunspecta magia y un gesto muy medido de complicidad, a doblar un año más el inhóspito solsticio de invierno. He visto su anuncio de 2005 (el último, particularmente expresivo) para sumarme al homenaje.
