Recordando al ángel calvo

El calvo de la lotería.

El dueño de El Perolo, administración de loteria de San Pedro del Pinatar (Murcia), 4ª de España en ventas, rendirá mañana un homenaje a Clive Arrindell, actor británico fallecido en 2024 que durante muchos años encarnó al «calvo de la lotería». ¿Quién era el calvo (el personaje, quiero decir)? ¿Un dispensador de la suerte o un ángel sin más? Hace unos días la cola ante Doña Manolita, nº 1 en ventas, subía hasta Gran Vía, cruzando calles, y bajaba un buen tramo en dirección a Cibeles. Cuanto más vende una administración más toca en ella, no hay otro secreto, pero seguimos creyendo en los prodigios y en quienes supuestamente los operan. El calvo de la lotería nos ayudaba, con su circunspecta magia y un gesto muy medido de complicidad, a doblar un año más el inhóspito solsticio de invierno. He visto su anuncio de 2005 (el último, particularmente expresivo) para sumarme al homenaje.

