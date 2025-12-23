Contentos e infelices

Sin meterme en esas vueltas mentales que le pego a ciertas cosas y ver si la Euroliga es otro deporte diferente del baloncesto que vemos en la Liga ACB, lo cierto es que vaya espectáculo que hemos disfrutado esta semana pasada. Entre los partidos de la mejor competición de baloncesto al margen de la NBA y lo que hemos visto en nuestra liga nacional, a los que nos gusta el baloncesto nos deja contentos. Felices, no; porque esto tiene un componente tan emotivo que los resultados nos afectan, pero contentos sí.

El domingo se cerraba un menú de lo más apetecible con un Unicaja-Baskonia de tenía muchas connotaciones para ser un gran espectáculo y una prueba aún mayor para ambos equipos. Para los visitantes, porque pese a tener pendiente el partido de Las Palmas, la cercanía del corte para la clasificación de la Copa del Rey y su situación en la tabla hacía que no pudieran dejar pasar más oportunidades. Para el Unicaja, porque en esa continua búsqueda de reencontrarse con la identidad que se quiere recuperar, tener enfrente a un equipo de Euroliga iba a servir para ver si el equipo está en condiciones de ser algo más que un aspirante a dar algún susto a los «grandes».

¿Y qué vimos? Pues vimos un partido de un equipo Euroliga (aunque no sea de los de arriba) y un equipo que quiere ser mejor, pero que ni es de Euroliga, ni aspira a ella.

Ese pensamiento que tengo va más allá del partido, va mucho más lejos de la nueva exhibición de Markus Howard, que aún siendo más bajo que Xavier Castañeda (al que le deseo el mayor de los éxitos y demuestre que es jugador de esto), no tuvo problemas para meter 30 puntos, 17 de ellos en el último cuarto, anotando él solo más puntos que todo el Unicaja en los diez minutos decisivos de un partido que el equipo verde nunca debió perder.

Y digo esto porque la motivación que tenía el equipo contrario, entre la premura por vencer cara a la Copa y la evidente mejoría mostrada en Euroliga, se le sumaba que entre temas administrativos (por innovador que se sea en Euskadi, más de dos extracomunitarios no caben en la ACB), y de salud (problemas gástricos de Kurucs y Spagnolo). Resulta que Paolo Galbiati tuvo más que fácil la motivación y la dirección de un equipo con nueve piezas. Tenía que poner las rotaciones necesarias que llevaran a que al último cuarto llegaran sanos los mejores, cosa que sí puede hacer con menos jugadores.

Aunque esta fórmula no puede estirarse en el tiempo, para el domingo les bastó. El Unicaja tuvo ramalazos de buen juego, pero no tuvo el temple que exigía el partido, ni en cancha, ni en banquillo, se descentró demasiado con los árbitros y persistió en no cerrar el partido de forma real, como pudo pasarle en Lleida.

Pese a tener una diferencia de hasta 17 puntos a su favor, la bofetada de realidad del inicio del último cuarto con un 0-9 de parcial en minuto y medio, dejó claro la necesidad de mejora porque ni siquiera se hizo una falta que parase la reacción.

Si bien perder contra este tipo de rivales es algo que está en la misma competición, y tampoco hay que dramatizar, lo cierto es que hay que plantearse cosas, sobre todo con un horizonte inmediato de viaje a Madrid y recibir al Joventut en Málaga .antes de terminar el año. Y lo cierto es que ante la prueba que suponía esta temporada, sobre lo inicial, hay que hacerse preguntas.

No se trata de ser viudo de nadie, los jugadores que se han marchado, salvo en el caso de Melvin Ejim se fueron porque quisieron, recibieron una propuesta que les convenció más para marcharse que para quedarse, y al igual que vinieron a Málaga cogieron la puerta de salida voluntariamente. Que nos hubiera gustado quedarnos con tal o cual, claro. Y si me piden opinión, también con Domas Sabonis (y haber fichado a su padre en su momento, algo que estuvo muy cerca).

Aunque el presupuesto esté entre los mejores al margen de los de Euroliga, hay oportunidades en las que van a contar otras cosas. Pongo un ejemplo: Kobi Simmons, uno de los artífices del triunfo baskonista junto con Markus Howard y Timothé Luwawu-Cabarrot, tiene un contrato temporal que está a punto de vencer con los vascos. Por mucho que se intentara su fichaje, salario aparte, el Unicaja de ahora sin opciones de Euroliga, y con el techo de cristal puesto voluntariamente sobre sus aspiraciones, convencer a un tipo con casi doscientos partidos NBA no se convierte en actuación habitual, porque hay que poner algo más que dinero sobre la mesa.

Está claro que pese a la seguridad que dan tanto propietario como patrocinador, y el trabajo desde dentro del club para aumentar el presupuesto, esa actuación, que no deja de ser un acto de sensatez, hace que las aspiraciones terminen limitándose porque la misma realidad de nuestro deporte va a seguir poniendo distancia entre los equipos de Euroliga y el resto. ¿Que es no tener las mismas reglas para todos y se juega en desventaja?... Pues para arreglar todo esto están los veranos y dudo mucho que alguien se mueva para hacerlo. Sería una sorpresa, porque ahora, lo que toca, es intentar disfrutar de esta Navidad y de nuestra gente y desearles salud, dinero, amor y suerte.