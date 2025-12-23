Lotería ministerial

Tenemos ministra nueva. Milagros Tolón. Otra que ya era asume también la portavocía, Elma Saiz. Sánchez se coló en la actualidad, con una comparecencia a las 8.30, troleando los titulares que hablaban de debacle del PSOE extremeño y Lotería de Navidad. Ha puesto una novedad en nuestras vidas y ha dado trabajo a los documentalistas, que han tenido que surtir de datos y textos sobre la tal Tolón a los periódicos y emisoras.

Aquí pasas de no tener ni pajolera idea de quién es alguien a poder saber su vida y milagros, nunca mejor dicho, en cuestión de minutos. Tolón es una imperfecta desconocida, ya que la conocen en Toledo, dónde fue alcaldesa, y puede que en Castilla-La Mancha, donde ejercía como delegada del Gobierno. Desde que se fue Pilar Alegría para ser candidata en Aragón hasta el nombramiento de Milagros Tolón, han pasado unos días en los que más de una y uno han soñado con entrar en el Gobierno. Ministrables. Ah, qué término más delicioso. La hora de los ministrables. Un fin de semana entero pendiente del teléfono. La Lotería de los ministerios, la pedrea de las subsecretarías.

Yo soy exposible ministro, puede proclamar alguno parafraseando a aquel político británico que afirmó una vez: soy exposible primer ministro. La portavocía es para Elma Saiz, que es navarra y que pone cara nueva al Gobierno. Es decir, se va a llevar hostias como panes, dicho que siempre me ha hecho gracia dado que el pan es suave y agradable y puede ser pequeño. Saiz tiene cincuenta años y es experta en fiscalidad, lo cual es mucho para una era en la que gente de veinte años se cree experto en la vida.

La remodelación del Gabinete es mínima, Sánchez no quiere dar sensación de inestabilidad. Se ve que el tortazo épico en Extremadura, con ese candidato flojo y torpe que ahora dimite, el no poder aprobar Presupuestos, sufrir la desafección de algunos socios y los problemas judiciales no son elementos suficientes para dar un volantazo. Tranquilidad y resistencia ante todo, parece querer decir el presidente. No sabemos si Tolón será ministra por poco tiempo o si el próximo turrón dentro de un año también se lo come como ministra. Está por ver qué efecto tiene Aragón en nuestras vidas, aparte de recordar qué bien lo pasamos viendo el Pilar; qué efecto Castilla-La Mancha y qué efecto se produce en Andalucía. Todas esas elecciones irán mutando la faz de Elma Saiz para bien o para mal. La política es para los Dorian Gray. Los ministros portavoces de cualquier Ejecutivo son la sonrisa del régimen. A ver cómo evoluciona la de Saiz. Ella gestiona la Seguridad Social. Y dar la cara por el Gobierno cotiza.