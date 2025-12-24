‘La Fiesta de la Escalada’, vínculo entre Suiza y Málaga

Diciembre es un mes de fiestas y celebraciones globales y locales, entre ellas ‘La Fiesta de la Escalada’ en Ginebra, la cual conmemora -el fin de semana más cercano al 12- la victoria sobre el intento de invasión de las tropas del duque de Saboya en 1602. Los ginebrinos defendieron de forma valiente y exitosa la ciudad, destacando la leyenda de la ‘Madre Royaume’, quien, según la tradición, vertió sopa hirviendo desde las murallas sobre los atacantes. Es una fiesta sustancialmente citadina: una noche de disfraces de época, desfiles de antorchas, deliciosos platos de sopa de verduras y salchichón y el momento donde se rompe la famosa marmita de chocolate rellena de mazapanes.

En Málaga, la comunidad suiza también la celebra desde hace tres años, me cuenta el hispano suizo Pedro Manuel Castilla, vicepresidente y cofundador de la Asociación Regimiento nº 3 Teodoro Reding von Biberegg. «Este año hemos celebrado la ‘Fiesta de la Escalada’ el sábado, 13 de diciembre, en el Colegio El Monte de la capital. Málaga comparte, desde el punto de vista histórico y cultural, valores comparables: una población marcada por asedios, invasiones y procesos de resistencia y un fuerte sentido de identidad popular. Además, existe un lazo histórico real entre Suiza y Málaga a través del general Teodoro Reding, suizo de origen, gobernador militar y corregidor a finales del siglo XVIII y principios del XIX, quien sobresalió por su defensa de Málaga, liderazgo militar y compromiso con la población local. Este hecho refuerza el vínculo histórico entre Suiza, Ginebra y Málaga, demostrando que los lazos entre ambos pueblos no son solo simbólicos, sino también históricamente constatables» -concluye Pedro. Feliz Navidad.