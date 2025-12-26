El laberinto de la racionalidad

«Hay ciento noventa y tres especies vivientes de simios y monos, -escribió el etólogo y zoólogo británico Desmond Morris en 1967-. Ciento noventa y dos de ellas están cubiertas de pelo. La excepción la constituye un mono desnudo que se ha puesto a sí mismo el nombre de Homo sapiens. Esta rara y floreciente especie pasa una gran parte de su tiempo estudiando sus más altas motivaciones y una cantidad de tiempo igual ignorando concienzudamente las fundamentales. Se muestra orgulloso de poseer el mayor cerebro de todos los primates, pero procura ocultar la circunstancia de que tiene también el mayor pene, y prefiere atribuir injustamente este honor al vigoroso gorila».

El problema está en las altas motivaciones (intereses dirían algunos egregios filósofos) y el grado de cerebración que nos atribuimos alegremente. Hay acciones no sociales y meramente instrumentales, como cocinar una sopa de ajo para consumo personal en Nochebuena. Para ello, necesitamos una buena receta que nos revele las técnicas más adecuadas, hacernos con los ingredientes y aplicar con pericia unas a otros. En principio, no nos encontramos aquí con una alta motivación, salvo que añadamos veneno a la sopa y se la regalemos a un tirano, siguiendo la doctrina de la ‘guerra justa’. Pero también hay acciones dotadas de una clara orientación social. Según el filósofo alemán Jürgen Habermas (1981), las acciones estratégicas, fruto de una «elección racional», exigen una evaluación correcta de las posibles alternativas de comportamiento, es decir, requieren recurrir a las reglas de la lógica, a máximas generales y sistemas de valores socialmente aceptados. Esto podría suceder si organizamos correctamente una carrera de sacos en unas ‘Olimpiadas rurales’ y el ganador recibe como premio un enorme envase de pienso para perros. Y están, como las acciones instrumentales, «orientadas por el éxito».

Pero hay un último grupo de acciones, las comunicativas o de interacción social, mediadas simbólicamente, que persiguen el acuerdo: los planes de acción de los ciudadanos no se guían por el éxito, sino que se coordinan sobre la base del acuerdo. Persiguen sus metas si permiten desarrollar las concepciones comunes de la ciudadanía sobre la situación socio-política. La alternativa de Habermas consiste en reemplazar la utopía basada en el trabajo (un conglomerado de acciones instrumentales y estratégicas) por la utopía de la comunicación (el viejo campo kantiano de la racionalidad práctica). El humor y la risa, como productos sublimes del intelecto, son imprescindibles en esta utopía, añado yo. El secreto de las acciones sociales por las que suspira Habermas es que «se orientan de acuerdo con normas intersubjetivamente vinculantes que definen expectativas recíprocas de comportamiento». ¿Y cómo se podría lograr todo esto, en el caso de que fuera un ideal deseable? ¿Podemos imaginar acuerdos en los que el protagonista no sean ni el dinero, ni el poder despótico, ni el afán de negocio?

A fuer de que me tilden de exagerado, pienso que vivimos en una situación de emergencia comunicativa, que es una emergencia vital en el siglo XXI en el terreno conceptual y práctico de gran envergadura, como la lacra de la pobreza o la soledad no buscada, como lo es la crisis ecológica que amenaza nuestra propia supervivencia como especie. Una de las claves de este estado de cosas es la reivindicación de la ‘coherencia’ epistemológica y práctica (es decir, moral y política), algo que huele a naftalina, como pasó en su día con la resurrección de las ‘virtudes’ de la mano de Alasdair MacIntyre o las apelaciones al objetivo del progreso moral. Lo habitual es mirar para otro lado e instalarse en la inacción y en ofrecer excusas para ello. Pero también cabe emprender el camino de la acción racional, alimentando nuestra propia rebelión interior y la acción colectiva. Por cierto, ¿en qué consisten las creencias y acciones racionales? ¿No están nuestra vida individual y social plagadas de creencias y acciones incoherentes? Aquí no vale esgrimir como prueba nuestro grado de cerebración en el proceso evolutivo.

Uno de los instigadores más sólidos de la rebelión interior, lejos tanto de apocalípticos como de integrados, y un liberal convencido, consecuente y heterodoxo, es el profesor Manuel Arias Maldonado, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, crítico cultural, experto en cine y colaborador habitual en los medios nacionales. Aboga por la emancipación en el antropoceno como aspiración, como ideal regulativo y ha centrado su investigación, de modo vigoroso y elegante y con el escepticismo razonable que tiene el «ironista melancólico» en la tradición liberal –añade el también profesor de la UMA, Manuel Toscano-, en la relación existente entre las emociones y la política. ¿En qué medida logran justificar la mentira y la desinformación ciertas tendencias afectivas y opiniones personales? ¿Está la objetividad a un paso de morir a manos de la subjetividad y las tecnologías del yo en el marco de las ciencias sociales? Dos han sido, hasta la fecha, los ensayos que ha ofrecido al respecto, publicados ambos en la editorial Página Indómita de Barcelona. En el inicial, de 2016, ‘La democracia sentimental. Política y emociones en el siglo XXI’, aborda el giro afectivo del pensamiento político: el predominio de las emociones sobre la razón; en el libro ‘[Pos] verdad y democracia’ el protagonista es el giro epistemológico que ha llevado a la ciudadanía a no saber diferenciar la verdad de la mentira. Se trata, en ambos casos, de mantener a flote los cimientos de la democracia liberal, aunque parezca «tardía y crepuscular» tras un minucioso análisis de muchas de las debilidades del sistema político que ya viera Platón en su momento y las que han surgido a lo largo de la historia, como la corrupción, la violencia o la ineficiencia.

Arias Maldonado trata de combatir la reaparición inoportuna de fantasmas políticos como el nacionalismo exacerbado, el populismo, los extremismos o la xenofobia, promoviendo que la esfera pública se vea invadida por una red de emociones con el pretexto de perseguir chivos expiatorios. La democracia, el papel de la razón en el océano del conocimiento y los procesos cognitivos (la manera en la que percibimos e interpretamos el mundo por medio de conceptos), así como los mecanismos de decisión –cruciales en las acciones estratégicas y comunicativas- se ven amenazados por el imperio de las pasiones y las paradojas del corazón. Esto no significa que las emociones sean nuestras enemigas (sobre todo, tras los descubrimientos de las neurociencias, que nos hablan de la fuerza motivadora en nuestra acción de lo que, tradicionalmente, despreciábamos por irracional). «¿Somos individuos políticamente racionales o, más bien, ciudadanos sentimentales?», se pregunta Arias Maldonado. La integración de los afectos en la acción racional es posible y deseable. Y la educación sentimental, tan presente en la literatura francesa, y en la obra de genios centroeuropeos como Schiller y Goethe, es una pieza clave en este mosaico de la escena política en el que no se quiere renunciar ni a la verdad, ni a la autonomía personal, ni a las virtudes de las sociedades abiertas.

Para pensadores tan dispares como G.W.F Hegel, el neohegeliano británico F. H. Bradley, el miembro del Círculo de Viena Otto Neurath o el «idealista pragmático» norteamericano Nicholas Rescher, la verdad no es la desvelación del ser griega, ni la adecuación entre el intelecto y la cosa de los filósofos medievales y modernos, sino la coherencia. Lo verdadero es el sistema de las creencias que sustentamos o los juicios que afirmamos, y la verdad reside, por tanto, en las reglas que perfilan un conjunto sistemático de verdades. El único criterio de verdad legítimo es la no contradicción. Pero tropezamos una y otra vez con nuestras incoherencias individuales y colectivas, a pesar de nuestro elevado grado de cerebración. ¿Será una especie de defecto de fabricación, fruto de las perversiones de la amígdala y de las veleidades del sistema límbico?

El profesor Arias Maldonado está convencido, escribiendo sobre cine, de que «las grandes obras (…) terminan por crear su propio mundo». ¿Un mundo de evasión donde no esté tan mal vista la incoherencia? ¿Y si hiciéramos más películas, dejando a un lado la incorregible ‘logofilia’ que nos afecta a los que nos dedicamos a la filosofía, siguiendo las instrucciones del filósofo de la ciencia austriaco Paul K. Feyerabend? ¿Y si las ficciones pudieran servir de «detonantes de conductas, decisiones y acontecimientos», muchos de ellos racionales, como nos recuerda Arias Maldonado en un libro admirable sobre la película ‘Vértigo’ de Alfred Hitchcock (2024)?

Para finalizar, una incursión en la ‘casa de citas’. George Santayana acierta cuando afirma que «vivimos dramáticamente en un mundo que no es dramático». Puede que se trate, más bien de una tragicomedia. «A no ser que la naturaleza humana sufra un cambio inconcebible –dice Santayana-, el principal valor intelectual y estético de nuestras ideas procederá siempre de la actividad creadora de la imaginación». ¿La imaginación al poder, como en mayo del 68? No obstante, les invito a saludar con respeto el buen juicio de Gaspar Melchor de Jovellanos: «admiro a quien defiende la verdad y se sacrifica por sus ideas, pero no a quienes sacrifican a otros por sus ideas». ¿Estarían dispuestos a sacrificarse por la verdad y sus ideas? ¿Y a obligar a multitudes a comulgar con sus ruedas de molino (recuerden que nuestro pene es más grande que el de los gorilas)? ¿Cómo les gustaría ser recordados? Les dejo estos regalos conceptuales de Navidad.