Opinión | Málaga de un vistazo
Villancico o barbarie
La prohibición de cantar en la calle durante las fiestas navideñas ha desatado la polémica, cuestionándose si se busca evitar molestias a los vecinos o cambiar la identidad cultural de la ciudad
Recuerdo que la Navidad ha sido, desde pequeño, sinónimo, no sólo de familia, sino también de música. De cantar sin saber cantar. De buscar la unión a través de la pandereta, la zambomba y la botella de anís, que, como no podía ser de otra forma, a esas horas ya estaba vacía. Y recuerdo incluso, cuando era bastante pequeño, que íbamos a las casas de los vecinos de mi bloque a cantar con ellos y a que nos convidaran a algún mantecado que otro. El aguinaldo que se decía. En esos tiempos donde todavía el burrito sabanero no nos había invadido. La música, como digo, ha sido parte intrínseca de la Navidad en esta ciudad, pero esto se está perdiendo. Aunque la tarde de nochebuena pude contemplar en calle Capitán un grupo de jóvenes que entonaban villancicos aportando un rayo de esperanza ante la extinción previsible de esta tradición, sé que esto está en decadencia y que esta tradición va camino de morir. Sin embargo, aceptaría que esto sea una indeseable evolución natural, pero lo que no me parece de recibo es que en el bando de Navidad, el Ayuntamiento nos prohíba cantar. Ni siquiera se prohíbe cantar mal, que es algo que entendería. O cantar a un volumen excesivo. Es que se prohíbe cantar, aunque uno lo haga bien y flojito. No sé si se pretende evitar molestias a los vecinos o si se pretende que los que nos visitan no sientan que están en Andalucía. Quizá estamos intentando confundir a los turistas y convencerlos, a la fuerza, de que estamos en Dublín, con tanto pub irlandés y tanta Guinness. Pero yo no concibo una Navidad sin que, aunque sea de fondo, un tenedor choque rítmicamente los salientes de la botella de anís. Villancico o barbarie. Y al que no le guste, que no venga.
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- El granizo llega a Málaga en vísperas de Navidad y obliga a activar la fase de preemergencia
- El granizo y la lluvia dejan más de 700 incidencias en Málaga durante Nochebuena y la madrugada de Navidad
- El famoso restaurante de Málaga que ha conquistado a Iker Jiménez: 'El mejor flamenquín que he probado en mi vida
- Una de las pizzas mejor valoradas de Andalucía está en Málaga: con opciones sin gluten, vegetarianas y sin lactosa
- Un acertante de la Bonoloto gana en Málaga más de cinco millones de euros