Año nuevo… el futuro incierto

Siempre se le dio al fin de año una connotación de corte transversal en el proceso del tiempo, dando lugar al borrón y cuenta nueva; o lo que es lo mismo, balance del pasado y proyecto de futuro. En la segunda quincena de diciembre andamos sometidos a presiones. La propia Navidad, con su componente religioso y su exaltación de la bondad, de la amistad y de las buenas intenciones por encima de todas las maldades acumuladas a lo largo del año, nos incita al análisis, a la meditación sobre nuestra conducta y, lamentablemente, nos muestra lo poco de fiar que somos ante las promesas que la nochevieja anterior nos planteamos.

Debería ser normal, como se suele hacer en las empresas, realizar un balance para meditar sobre todo lo acaecido a lo largo del año y deducir fallos y aciertos, identificando los errores cometidos para mejorar el futuro y alcanzar nuestros objetivos de desarrollo personal. Es sobradamente conocido que de los errores se aprende, siempre y cuando se tenga conciencia de ellos y propósito de enmienda, como se solía decir ante la confesión de los pecados en mis tiempos infantiles; pecado que no deja de tener un cierto parangón con el error, al menos para mí que hace tiempo que dejé de creer en la concepción religiosa del propio pecar, supliéndolo por el de errar.

Un año de errores en demasía

Este año hemos errado mucho. Ha sido un año aciago donde la desdicha y la mala suerte se cebó con el mundo. Está marcado, indudablemente, por la llegada de Trump al poder en enero, a la presidencia de la primera potencia mundial, con todo lo que ello implica. En estos momentos vamos observando que no se sostienen y cultivan valores democráticos como el respeto, la empatía o la soberanía de los pueblos. Al parecer, en este caso, su conducta disruptiva y displicente, a veces descalificadora e insultante, nos está llevando a situaciones donde la solidaridad y el espíritu humanista brilla por su ausencia, dejando el derecho internacional más que cuestionado.

Por otro lado, la alienación nos desarma y nos hace frágiles ante las ideas ajenas, las de los líderes que nos abducen con su discurso vacuo, pero cargado emocionalmente para neutralizar nuestro espíritu crítico, tan necesario a la hora de mantener la libertad de pensamiento y una capacidad de decisión razonable, dejándonos llevar por la demagógica emoción que nos engaña.

El mundo en sí fue complicado siempre, porque el poder no tiene por objetivo el bienestar de la sociedad en su conjunto, de la humanidad global sin distinción alguna, sino el deseo de perpetuarse como gestor de los recursos en beneficio de los que lo ostentan y sus adláteres. Pero cuando, en nuestra sociedad, aflora el individualismo, la egolatría y los sentimientos megalómanos en los administradores responsables del devenir de la sociedad, junto a componentes sociopáticos, es decir, cuando no muestran un discernimiento entre el bien y el mal e ignoran, insensiblemente, los derechos y sentimientos de los demás, el pronóstico es demoledor.

La amenaza de la IA

Estamos en un momento crucial. El futuro lo ganará la IA (Inteligencia Artificial) y, con ello, quien la domine y controle. Parece que lo harán los magnates que andan al asalto del poder universal, con Elon Musk y sus colegas a la cabeza, perseguidos de cerca por los chinos. La lucha soterrada que se da en el mundo político, orquestada por el trumpismo, va por ahí y nosotros estamos en Babia. La IA será la herramienta del poder para controlar todo en ‘Un mundo feliz’ donde el Gran Hermano, desde su hipocresía, nos venderá que nos ama y nos protege de todos los males, siempre que obremos como alienados gregarios del sistema, sumisos súbditos del reino de la plutocracia, mientras él y los suyos disfrutarán de su especial paraíso, donde la robótica ejercerá la mayoría de las labores insertada en una toma de decisiones con la IA como protagonista.

No pretendo ser Nostradamus, ni mucho menos, pero conjugando los diferentes mensajes, que la visión de este crucial momento nos ofrece, y al amparo de un razonamiento abductivo (Charles Sanders Peirce le llama una conjetura), es fácil colegir hacía donde se nos lleva. Lo que hoy se ve como una distopía, puede ser una realidad en el futuro no muy lejano. No es necesario recordar que yo también tengo el pelo blanco, como diría MAR, y tres cuartos de siglo de vida a la espalda.

El futuro se fragua en el presente

El futuro se fragua en el presente, en el hacer cotidiano, donde se va fundamentado o cimentando el edificio del mañana. Los arquitectos que hoy lo proyectan, marcando el camino, saben lo que hacen para conseguir una sociedad en su propio beneficio. Las ideologías van muriendo, incluso los valores cristianos se difuminan en beneficio del codicioso poder, que ya perfila un nuevo mundo, un nuevo orden mundial basado en el darwinismo social que arroja de su esencia la solidaridad humana, la justicia distributiva, y acoge la ley del más fuerte como forma de imponerse en un mundo desigual o asimétrico.

Los especuladores hablan de la meritocracia, en contraposición a la discriminación positiva, cuando ellos juegan al juego de la bolsa, de la especulación y manipulación del mercado, al chalaneo, a las promesas y acuerdos de negocio por encima del factor humano desde su posición de privilegio. Los cambios que se van dando y que se darán producen vértigo. El ritmo trepidante que impone el proceso evolutivo de la ciencia y el conocimiento humano es espectacular y tremendamente peligroso; es un caballo cuasi desbocado del que poderes ocultos dominan la brida que lo conduce y orienta. La cuarta revolución industrial, la de la nanotecnología, la Big Data y la IA, puede llevar a la sociedad a la debacle o a la felicidad, según quién y cómo se gestione. Tal vez acabemos en un feudalismo tecnocrático, donde el poder lo ejercen los amos de la tecnología mediante un contrato especial con sus propios empleados, burlando el control del Estado y creando una situación de dependencia insalvable.

El libre pensar

He ahí la responsabilidad del ciudadano pensante, del espíritu libre y crítico con capacidad de análisis, sin sesgos confirmatorios y gregarismos a partidos o credos que acaben sometiéndolo ideológicamente. El futuro se escribe hoy, pero puede que se escriba con renglones torcidos si no aprendemos a escribir desde la libertad y el compromiso social con un proyecto humanista y solidario. La conjura del futuro poder se va fraguando y va engatusando a la gente con un discurso falaz de bulo y posverdad que, con su artificioso relato, atrapa al necio. Cuando el necio se suma a la conjura, esta asume más valor y dimensión, convirtiéndose en la conjura de los necios, porque sin los necios no se puede tener poder. La persona lúcida, librepensadora, no entrega el poder, lo delega y controla en un marco democrático, se reivindica soberano y nunca súbdito o vasallo.

Se nos presentan dos mundos, uno vertical y otro horizontal. En el primero el poderoso está arriba, con su espíritu demagógico elabora las ideas y ordena y manda desde el vértice superior de la pirámide, el de abajo obedece como cualquier músculo que recibe órdenes del cerebro, desde la sumisión consentida; en el segundo caso, las ideas surgen por doquier, en todos y cada uno de los ciudadanos libres y se articulan desde una voluntad de justicia social, se forjan sinergias que suman voluntades desde la libertad y el compromiso sumatorio, el intercambio de ideas se enfoca a la excelencia y desarrollo de la sociedad en beneficio de todos, con una actitud constructiva. Aquí la educación es determinante.

El 28 de diciembre es el día de los inocentes… inocentes seremos, por no decir necios, si no somos capaces de vislumbrar, entre la niebla del ruido mediático y de la posverdad, el terreno que pisamos y el sendero que nos lleva a esa distopía a la que me he referido. El ser humano tiene un compromiso dual, consigo mismo como individuo y con la sociedad como colectivo; articular y gestionar esa realidad, desde la racionalidad de su librepensamiento, es el reto de la libertad del que depende el futuro de la humanidad en su conjunto y del propio entorno que nos contiene.

¡FELIZ AÑO 2026, que los hados nos sean propicios!