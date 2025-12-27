Un diáfano pronunciamiento real

Aplaudo el breve discurso navideño del Rey ya por haber elegido un solo mensaje, en lugar de un rosario de ellos que consuelen a todos. El mensaje aborda el asunto central del momento político español: el deterioro de la convivencia. Y lo que al respecto dice es, primero, que el famoso «espíritu de la transición», proseguido en la adhesión a Europa, era sobre todo una voluntad común de convivencia; segundo, que tal espíritu falta ahora y la tarea de restaurarlo incumbe a cada uno (o sea, el aznariano «el que pueda hacer que haga», pero con otro fin); tercero y principal, que el marco político de la convivencia a defender es el de la Unión Europea, con su sistema de derechos y libertades, frente a los populismos ultras; y cuarto, que estas son las premisas para poder afrontar y superar con éxito un futuro incierto. Nadie querrá darse por aludido, pero el mensaje es rotundo y claro.