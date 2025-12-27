Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Un diáfano pronunciamiento real

Aplaudo el breve discurso navideño del Rey ya por haber elegido un solo mensaje, en lugar de un rosario de ellos que consuelen a todos. El mensaje aborda el asunto central del momento político español: el deterioro de la convivencia. Y lo que al respecto dice es, primero, que el famoso «espíritu de la transición», proseguido en la adhesión a Europa, era sobre todo una voluntad común de convivencia; segundo, que tal espíritu falta ahora y la tarea de restaurarlo incumbe a cada uno (o sea, el aznariano «el que pueda hacer que haga», pero con otro fin); tercero y principal, que el marco político de la convivencia a defender es el de la Unión Europea, con su sistema de derechos y libertades, frente a los populismos ultras; y cuarto, que estas son las premisas para poder afrontar y superar con éxito un futuro incierto. Nadie querrá darse por aludido, pero el mensaje es rotundo y claro.

TEMAS

