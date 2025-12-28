No compro más Lotería en mi vida

Lunes. Ya no compro más Lotería. Dicho sea como propósito para el año que comienza. Nunca me toca. Menuda estafa. Otro año un montón de pasta tirada a la basura. Sumido en estos importantes pensamientos, me advierten de que tengo un reintegro de 20 euros. Algo es algo, me digo. Yo soy muy de decirme cosas. Sobre todo cuando voy a ingresar algún dinero. Tengo escasa habilidad para generar capital fuera de la nómina. Imagino que bajo ya a la Administración que hay cerca de mi casa y que los 20 euros vuelan como los vencejos o las golondrinas, que no sé yo cuál va más rápido. El ambiente en una redacción el 22 de diciembre siempre es entrañable, interesante, gritón y con churros. Se ve que hemos descartado el anís de otros años. Por los pantallones se va colando el soniquete de los niños de San Ildefonso. El resto del día tendrá como objetivo esquivar toda información sobre la Lotería. Es difícil pero las elecciones extremeñas aún dan juego.

Martes. Manuel López Mestanza, diputado de Cultura, me envía el libro ‘Frontera de África’, de Bartolomé Ros, fotógrafo murciano nacido en 1906 que vivió varias décadas en Ceuta y que publicó en ABC, Mundo Gráfico y Blanco y Negro. Suyo es también un famoso reportaje sobre España en el National Geographic en 1926. Fue testigo del levantamiento del Ejército, inmortalizó escenas costumbristas de España, el Protectorado y Marruecos y mostró la vida cotidiana de gentes anónimas, militares y personalidades, como Alfonso XIII. Es una gozada de libro con innumerables fotos que son historia viva. Como esa tan famosa en la que se ve cantando, ridículos, a Franco y Millán Astray. Me llama poderosamente la atención una en la que se puede observar a un grupo de militares, jóvenes, recios, años veinte, sentados en un aula. En Marruecos. A saber qué tratan de enseñarles. A saber cuál sería el destino de cada uno de ellos en esa carnicería que vendría pronto. Andando el tiempo, Ros fundaría uno de los laboratorios de revelado fotográfico más importante de España. Recientemente una exposición en Alhaurín de la Torre, donde vive su hija, recordó su figura y algunas de sus icónicas imágenes.

Miércoles. Frío, humedad matinal. Creo que cuanto mayor es uno más le interesa la meteorología. De momento me interesa no pasar frío, acertar con la chaqueta, no beber mal vino y evitar empalagosidades. Tardebuena luego. Achampanamiento moderado. A la noche, un (bendito) clásico: los que se asomaron a tu cuna junto a los que se asomarán a tu tumba, en la misma mesa. De vuelta a casa, los chalecitos blancos que jalonan el paisaje al borde de la carretera parecen dientecitos de una boca de lobo oscura y que ya no ruge.

Jueves. 25 de diciembre. Qué escribir de la Navidad. Nada.

Viernes. Tertulia radiofónica. Comentamos el discurso del Rey, que este año ha sido corto y con una realización nueva. Que un discurso sea corto es siempre digno de alabar. El monarca apela a que nos oigamos más los unos a los otros. Sentido común hecho mensaje político. Es viernes pero uno pierde la noción de los días con tantas fiestas. La Navidad es un estado de ánimo. Un estado estomacal también. Qué intensidad laboral no tendrá ahora mismo el jefe de márketing de una cadena de gimnasios. Preparando la campaña de enero.