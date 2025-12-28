Los conceptos asumidos

Aceptamos que ser noble es una cualidad de una buena persona. Y a su vez, son malos los villanos, como si fuera delito proceder de las villas. Aceptamos que alguien diestro es un ciudadano correcto, mientras que alguien siniestro es oscuro y tenebroso. Y lo que no tenga solución será catalogado como un siniestro total. Si la batería se le agota, le alertará en rojo su pantalla, como rojos son bautizados los números cuando las cuentas no cuadran en el banco. Aceptamos que tener habilidad en algún arte o saber sea reconocido como tener destreza. Y sin embargo, si hoy nada le sale bien, seguramente se debió a levantarse con el pie izquierdo. Aceptamos que una guerra declarada por militares que se alzaron contra un orden constitucional sea llamada guerra civil, como si lo militar no hubiera tenido responsabilidad alguna ni un papel determinante. Y también aceptamos que se llamaran «nacionales» a esos golpistas, cuando no hubo mayor nacional que el que defendió el orden democrático y constitucional de la España de entonces, y no quien se alzó en armas contra la fidelidad jurada a España y al pueblo español. Hasta aceptamos que se hable en mayúscula de Reconquista de lugares que en realidad nunca fueron reconquistados. El lenguaje, como el tiempo y el poder, casi siempre ha pertenecido a los mismos, y por eso existen todos estos patrones que se aprenden sin preguntarse uno por qué. Su mero cuestionamiento nos hace ser conscientes de hasta qué punto, sin pensar, aceptamos como establecido lo establecido para no pensarse. Por eso, caballo cuatralbo, el lenguaje es también una trinchera desde la que luchar.